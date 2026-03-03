Educación también autoriza un día festivo más en las aulas por Fallas en Carlet y Benifaió

La Conselleria de Educación ha autorizado este lunes la modificación del calendario escolar a los ayuntamientos de Alaquàs, para que el próximo lunes 16 de marzo no sea lectivo en sus centros educativos debido a la celebración de las fiestas de Fallas, y de Paiporta, Carlet, Oliva y Catarroja para el día 17 de marzo.

Así lo han confirmado fuentes de la Conselleria, que establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Estos ayuntamientos se suman a los de Alboraia, Sagunto, Almàssera, Benifaió, Alzira, Godella y Bonrepòs i Mirambell para que no sea lectivo en sus centros educativos el lunes 16 de marzo, y el 17 de marzo en Alfafar, Utiel y El Puig.

También a los municipios de Aldaia, Picanya, Mislata, Gandia, Burjassot y Xirivella, de manera que no tendrán clase el 16 de marzo con motivo de las Fallas, tal y como habían solicitado sus respectivos Ayuntamientos, y Paterna, Xàtiva, Torrent o València.

Las solicitudes de los municipios son estudiadas una vez se recibe toda la documentación e información pertinente, y se autorizan los cambios cuando se acredita la existencia de una justificación documental clara y suficiente de la excepcionalidad que motiva la solicitud, haya un informe favorable de la Dirección Territorial e Inspección de Educación y la medida esté avalada por acuerdo del Consejo Escolar Municipal, según informó la Conselleria.

Además, se debe adjuntar el informe de la Policía Local u otros organismos competentes que acrediten la existencia de problemas concretos que afecten al normal desarrollo de la actividad educativa y a la movilidad en la localidad, y el acta o acuerdo del Consejo Escolar Municipal.

Las solicitudes que no presenten la documentación y justificación indicadas no podrán ser estimadas, al no cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente con el fin de garantizar que las modificaciones del calendario escolar respondan únicamente a criterios de excepcionalidad real y debidamente acreditada.

Educación recuerda que los Consejos Escolares Municipales son los responsables de fijar y aprobar las fechas de los 3 días festivos locales que se aplican a los centros escolares de su municipio en su propuesta presentada al inicio del curso.