El estilista de Alzira Carlos Valiente suma otra nominación en un prestigioso certamen de Australia
La categoría en la que ha sido seleccionado finalista reconoce trayectorias con impacto global, propuestas creativas sólidas y una visión artística capaz de trascender fronteras
El equipo de Salones Valiente liderado por el peluquero alzireño Carlos Valiente ha sido seleccionado como finalista en la categoría Global Hairdresser of the Year de los Australian Hair Fashion Awards (AHFA 2026), uno de los certámenes más influyentes de la peluquería en Oceanía y referencia mundial del sector.
Con esta nueva nominación internacional, el equipo suma ya su tercer gran reconocimiento en lo que va de año, tras la reciente nominación a los prestigiosos North American Hairstyling Awards (NAHA) y la nominación a prefinalista de Carlos Valiente como Peluquero del Año en los Premios Fígaro, los galardones más importantes de la peluquería española.
La organización de los AHFA hizo público el listado oficial de finalistas a través de sus canales digitales, dando inicio a la cuenta atrás hacia la gala final, que se celebrará el próximo mes de abril en Sydney. El evento reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la industria procedentes de Australia, Nueva Zelanda y del circuito internacional.
La categoría Global Hairdresser of the Year reconoce trayectorias con impacto global, propuestas creativas sólidas y una visión artística capaz de trascender fronteras. La presencia de Carlos Valiente en esta categoría refuerza su posicionamiento como uno de los creativos españoles con mayor proyección internacional, destacan fuentes de Salones Valiente.
Al frente de un equipo artístico consolidado y que ha conseguido numerosos premios, el director de Salones Carlos Valiente ha construido un lenguaje propio donde conviven precisión técnica, innovación estética y una conexión constante con la moda y el arte contemporáneo.
De Alzira al mundo
La doble presencia internacional -Australia y Estados Unidos- junto a su posición destacada en los Premios Fígaro, confirma el excelente momento que vive el peluquero alzireño y su equipo. Un crecimiento sostenido que responde a una estrategia clara: inversión en creatividad, formación continua y proyección internacional.
