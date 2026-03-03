Los expertos proponen el uso del "semáforo emocional" en Rafelguaraf para reforzar el aprendizaje inclusivo en Infantil

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV), a través de su proyecto EdInTIC, ha impartido una formación especializada en atención a la diversidad en el CEIP Blasco Ibáñez de Rafelguaraf con el objetivo de fortalecer las competencias del profesorado y la implementación de estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades en el aula. Entre las propuestas abordadas, destacan el uso del semáforo emocional en Educación Infantil o la implementación del aprendizaje cooperativo estructurado en Primaria.

La sesión, celebrada el viernes pasado junto a 19 docentes del centro, se estructuró en cinco bloques de contenido orientados a ofrecer herramientas teóricas y prácticas para la intervención en el aula. En una primera fase, se contextualizó la realidad del centro, prestando especial atención al alumnado con TDAH, Síndrome de Williams y dificultades específicas de aprendizaje.

Posteriormente, se abordó la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo, incidiendo en la necesidad de adaptar metodologías, materiales y entornos educativos para garantizar la participación efectiva de todo el alumnado.

Intervención diferenciada por etapas educativas

La formación diferenció las estrategias de intervención en Educación Infantil y Educación Primaria, proporcionando propuestas metodológicas aplicables en el día a día del aula. Para edades tempranas, la técnica de educación de Cocemfe CV y coordinadora de EdInTIC, Carla Ferragud, recomendó la instalación de un semáforo emocional como método de ayuda al alumnado a identificar el estado en el que se encuentran (calma, alteración, enfado), trabajar la autorregulación y prevenir explosiones conductuales.

En lo que respecta a la Educación Primaria, Ferragud defendió la creación de grupos heterogéneos en los que se establezcan roles claros —portavoz, secretario o secretaria, responsable del material, etc.—, para favorecer el aprendizaje cooperativo estructurado. Esta práctica, según explicó la técnica, “potencia la inclusión y la motivación, y facilita que cada alumno y alumna participe en función de sus fortalezas”.

Asistentes a la sesión de formación para docentes. / Levante-EMV

Finalmente, la parte práctica permitió al profesorado trabajar en pequeños grupos para diseñar adaptaciones inclusivas ante situaciones concretas, fomentando el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo. La sesión concluyó con una puesta en común, resolución de dudas y la entrega de una guía práctica de estrategias y recursos para facilitar la implementación de lo trabajado.

El presidente de Cocemfe CV, Albert Marín, subrayó, tras el encuentro, la importancia de dirigir el foco de atención a las barreras del entorno y no a la intervención de casos concretos: “Durante mucho tiempo se ha entendido la inclusión como una intervención puntual dirigida a un alumno o alumna concreta. Sin embargo, la verdadera transformación pasa por intervenir en el entorno, el foco debe situarse en la detección y eliminación de las barreras del propio contexto educativo”.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de Cocemfe CV con el derecho a la educación inclusiva, recogido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de los Estados de garantizar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles. Asimismo, la intervención se alinea con el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, que desarrolla los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano.

¿Qué es EdInTIC?

EdInTIC es un programa de fomento de la educación inclusiva a través de las nuevas tecnologías que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y la convocatoria de ayudas del tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF de la Comunitat Valenciana. Este proyecto ofrece formación en educación inclusiva a profesionales, acciones de sensibilización para la comunidad educativa y asesoramiento a estudiantes, familiares y docentes sobre apoyos de base tecnológica o adaptaciones.

Por su parte, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro nacida en 1991 cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, así como la promoción de su plena inclusión y participación en la sociedad. Esta entidad de utilidad pública aglutina los esfuerzos y actividades de las tres federaciones provinciales y las cien asociaciones que la integran.