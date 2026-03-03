Sueca acoge este sábado la multitudinaria procesión diocesana
Hermandades y cofradías de toda la Diócesis de València participarán en un desfile que arrancará a las 16,30 horas de la iglesia de Nuestra Señora de Sales
Sueca será este sábado, 7 de marzo, escenario de uno de los actos religiosos más relevantes del calendario cofrade valenciano: la XXXVII Procesión Diocesana, que reunirá en la ciudad a confradías y hermandades procedentes de los distintos municipios integrados en la Diócesis de Valencia.
La jornada situará a la capital de la Ribera Baixa en el centro de la vida religiosa diocesana, en un encuentro que trasciende lo estrictamente devocional para convertirse en una manifestación colectiva de tradición, identidad y cohesión entre pueblos.
El acto dará comienzo a las 16.30 horas en la Reial Església de Nostra Senyora de Sales, desde donde partirá la procesión. El itinerario recorrerá algunas de las principales vías del casco urbano: calle Mare de Déu, Sant Cristòfol, plaza del Ayuntamiento, plaza Sant Pere, placeta Fonda, calle del Moro, Sant Antoni Abat y la Ronda del País Valencià, hasta concluir en la parroquia de Parròquia de Nostra Senyora de Fàtima.
Uno de los momentos más significativos se vivirá a la altura de la Església de Sant Pere, donde se instalará una tribuna desde la que seguirán el desfile procesional las autoridades eclesiásticas y municipales, junto a las falleras mayores de Sueca. Al término del recorrido oficial, las autoridades se incorporarán al inicio de la procesión, regresando a la iglesia de Nostra Senyora de Sales para completar el trayecto íntegro junto al resto de participantes.
La celebración de esta trigésimo séptima edición en Sueca supone un reconocimiento al arraigo de sus hermandades y a la tradición cofrade de la ciudad, que cada Semana Santa moviliza a centenares de vecinos. Además, el evento generará un notable movimiento de visitantes y participantes, con la consiguiente repercusión social y económica para el municipio.
Desde la organización se ha destacado el carácter diocesano y de fraternidad del encuentro, que permitirá estrechar lazos entre cofradías de distintos puntos del territorio y reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad religiosa común.
