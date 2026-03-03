Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tirón industrial reduce el paro en la Ribera tras dos meses al alza

El desempleo cae un 0,7% en febrero y un 7% en la comparativa con el mismo periodo del año anterior

UGT reclama la reducción de la jornada laboral sin disminución de salarios para afrontar el actual periodo de cambios sociales y tecnológicos

Empresas e industrias del polígono de la Carretera d'Albalat en Alzira, en una imagen de archivo.

Empresas e industrias del polígono de la Carretera d'Albalat en Alzira, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Alzira

Febrero supuso para el mercado laboral de la Ribera un momento de creación de empleo. El paro se redujo ligeramente en la comarca respecto a los datos de enero gracias al tirón del sector industrial, que ha roto la tendencia alcista registrada en los dos meses anteriores.

Según los datos publicados por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora), la Ribera cerró el segundo mes de 2026 con 15.041 personas desempleadas, es decir, 110 menos que en enero, lo que significa un descenso mensual del 0,73%.

Con el fin de las campañas navideñas y del caqui, los empleos estacionales dejaron paso a un incremento del paro tanto en diciembre como en enero, una situación que se repite de forma cíclica en la comarca. Sin embargo, febrero ha cambiado la dirección de la curva estadística.

Agricultura y construcción

Los datos son especialmente positivos si se comparan con lo que sucedía hace un año. La Ribera cerró febrero de 2025 con 16.174 personas inscritas como demandantes de empleo, por lo que, doce meses después, son 1.133 menos. Es decir, se ha registrado una disminución anual del 7%.

El descenso del paro tiene un claro protagonista: el sector industrial, donde el desempleo ha caído un 5,1% en el último mes. Sin su empuje, no habría sido posible cerrar febrero a la baja. En la agricultura, el paro ha descendido un 3%, mientras que en la construcción lo ha hecho un 1,4%. En cambio, ha crecido entre los demandantes sin actividad económica previa.

Si se analizan los resultados a nivel municipal, Carcaixent, Algemesí o Almussafes registraron en febrero descensos del paro superiores al 1%. En el lado opuesto de la estadística, en localidades como Benifaió o Carlet se produjeron aumentos del desempleo por encima del 2%.

Por su parte, las cifras de contratación muestran que, a lo largo de febrero, se han formalizado 7.540 altas en la Seguridad Social, lo que supone un millar más que en el mismo mes de 2025. Además, el número de contratos indefinidos ha crecido un 24,2% respecto a ese periodo.

Retos del mercado laboral

Para el secretario general comarcal de UGT, Eduard Gómez, los datos reflejan la “fortaleza” del mercado laboral de la Ribera “en un mes de baja actividad”. Con todo, considera “imprescindible” que se refuercen todavía más las políticas activas de empleo, al tiempo que aboga por una reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. “Sigue siendo un reto urgente ante los cambios tecnológicos y sociales”, sostiene.

Noticias relacionadas y más

Del mismo modo, Gómez apunta a otro de los grandes problemas por resolver: “Existe un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en paro y que dificulta su reinserción en el mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi cuatro de cada diez personas desempleadas. Por ello, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo”.

