Carcaixent inaugura el nuevo centro de Servicios Sociales que evitará la dispersión y reducirá la lista de espera

El Ayuntamiento de Carcaixent ha inaugurado este miércoles el nuevo centro de Servicios Sociales ubicado en el antiguo edificio de la Caja de Ahorros de Valencia, en la calle Santa Ana, que no sólo acabará con la dispersión actual del equipo por cuatro inmuebles diferentes y los problemas de espacio sino que, paralelamente, ayudará a reducir de forma significativa las listas de espera en la atención a los usuarios, que actualmente oscila entre tres y cinco semanas, según ha reconocido la alcaldesa de Carcaixent y responsable del área de Servicios Sociales, Carolina Almiñana.

La transformación de este edificio que adquirió el ayuntamiento en el año 2017 ha supuesto una inversión de algo más de 1,1 millones de euros, de los que 720.000 euros han sido financiados por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, y el resto por la Diputación de València, a través de dos subvenciones, una de 325.000 euros para completar la obra y una segunda para costear el mobiliario. La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y la diputada provincial de Bienestar Social, Imma González, han participado en la inauguración.

El nuevas instalaciones se reparten en tres plantas con una superficie construida de 600 metros cuadrados aproximadamente. A grandes rasgos, en la planta baja se ubicará la Atención Primaria Básica mientras que la primera estará ocupada por los equipos de atención especializada, que incluyen el SASEM, que trabaja con personas con problemas graves de salud mental; el área de igualdad, la unidad de prevención de conductas adictivas o el servicio de infancia y adolescencia. El nuevo centro también cuenta con dos salas de reuniones y una polivalente.

Primera gestión como alcaldesa

La alcaldesa de Carcaixent ha recordado que su primera gestión cuando tomó posesión en junio de 2023 fue solicitar a la conselleria la subvención para la reforma del edificio de la calle Santa Ana, que había acogido con anterioridad el aulario de la Universidad Católica de Valencia y la Escuela Oficial de Idiomas, si bien en los últimos años había permanecido sin uso. Almiñana se ha mostrado emocionada por la inauguración de esta nueva sede que aspira a convertirse en un referente: “Un envoltorio de calidad para unos servicios que ya son de calidad”. La alcaldesa ha reivindicado el trabajo que se realiza desde el departamento de Servicios Sociales, “desconocido para muchos, pero muy necesario para todos”, y frente a aquellos que tienen una visión reduccionista o peyorativa al considerar que se limita a tramitar “pagas”, ha señalado que el equipo “trabaja con personas vulnerables, pero también con la infancia, con la gente mayor, con las familias, la juventud, las mujeres… porque en Carcaixent contamos con todos los recursos y necesitamos centros como este que puedan albergarlos”.

Carolina Almiñana ha comentado que actualmente había 21 personas trabajando en cuatro despachos, lo que generaba la lista de espera de entre tres y cinco semanas, mientras que al disponer ahora de unas dependencias más amplias “se podrán dar citas a la semana”. Los diferentes equipos estaban hasta ahora distribuidos por la sede principal, el ayuntamiento, el edificio Morante y el centro de empresas.

La consellera Elena Albalat ha manifestado su satisfacción por la inauguración de un centro de estas características y que la conselleria haya participado en el proyecto, al destacar que “es importante cuidar a los que cuidan (…) y para nosotros es un orgullo que tengan un espacio digno para prestar atención y que todos los vecinos de Carcaixent tengan un lugar el que poder ir y ser atendidos de forma personal”, mientras señalaba que “somos la puerta de entrada a las soluciones que hay que dar a la ciudadanía”.

La coordinadora del equipo, Marián Murillo, por su parte, ha destacado que no se trataba solo de un nuevo edificio, “sino de un punto de apoyo, de escucha y esperanza” para aquellas personas que precisan un acompañamiento y ha agradecido el compromiso del actual equipo de gobierno por apostar por esta nueva sede. En el acto de inauguración también se ha reconocido el trabajo de todos los concejales que en los últimos años han trabajado por consolidar el equipo de Servicios Sociales.