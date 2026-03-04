Los ciberdelitos elevan los índices de criminalidad de la Ribera al crecer un 16% en un año

La Ribera habría cerrado el año 2025 con unos índices de criminalidad ligeramente superiores a los de 2024, de no ser por el importante repunte que ha experimentado la ciberdelincuencia, que eleva aún más la estadística. Los delitos digitales siguen al alza y representan un problema que afecta tanto a usuarios particulares como a empresas. Entre 2024 y el pasado ejercicio, este tipo de infracciones penales creció un 16,3%.

Así se desprende del balance anual del Ministerio del Interior, que recoge los datos sobre delincuencia en ciudades de más de 20.000 habitantes. Según el documento, las cinco grandes urbes de la comarca registraron 9.664 delitos a lo largo del pasado año, frente a los 9.304 delitos del ejercicio anterior. Es decir, la criminalidad conjunta creció un 3,9%.

Se trata de una estadística que sitúa a las grandes ciudades de la Ribera por encima del conjunto estatal, que registró un aumento interanual del 0,8%.

Este incremento se produce en un contexto alcista para la ciberdelincuencia. En la era digital, en la que cualquier electrodoméstico conectado a internet puede formar parte del día a día, la normalización de estos dispositivos también representa una oportunidad de lucro para los delincuentes. Así lo ponen de manifiesto los datos: mientras que la criminalidad convencional creció menos de un 2% entre 2024 y 2025, la relacionada con sistemas informáticos lo hizo un 16,3%.

Hurtos y robos

Es más, las infracciones penales vinculadas al mundo digital han aumentado en las cinco grandes ciudades a pesar de que algunas de ellas han experimentado descensos anuales en el conjunto de delitos. Los índices de criminalidad crecieron por encima del 12% en Algemesí, Alzira y Carcaixent. Sin embargo, Sueca y Cullera registraron mejores datos en 2025 que en 2024.

El mayor incremento entre las grandes ciudades de la comarca se produjo en Carcaixent, donde el número de actos ilícitos creció un 15,8%, según los datos ministeriales. Aunque algunas tipologías, como los robos con violencia o las lesiones, cayeron con respecto a 2024, las autoridades tuvieron que hacer frente a un repunte de los hurtos (23,6%), los robos con fuerza en domicilios y propiedades privadas (28,8%) y los ciberdelitos (5,4%).

En el caso de Algemesí, cerró el pasado ejercicio con un aumento de la delincuencia del 15,2%, auspiciado por un mayor número de delitos patrimoniales. El informe anual pone de manifiesto que el pasado año se denunciaron hasta 38 sustracciones de vehículos, cuando en 2024 fueron tan solo siete, por lo que el incremento fue notable. También se registraron subidas relevantes en hurtos (un 34,1% más) y en robos con fuerza en viviendas o negocios (un 64,5% más). Los ciberdelitos, por su parte, repuntaron un 21,8%.

La tercera de las urbes más pobladas de la Ribera que cerró 2025 con un aumento de delitos fue Alzira, donde el crecimiento alcanzó el 12,9%. Los delitos relacionados con la libertad sexual y los robos violentos registraron incrementos preocupantes, del 47,6% y del 45,7%, respectivamente. Los hurtos repuntaron un 23,6%, mientras que la ciberdelincuencia subió un 21,6%. En cambio, los robos con fuerza en domicilios u otras propiedades privadas bajaron un 25%.

Delitos sexuales

La estadística siguió un camino distinto en Sueca y Cullera. En la capital de la Ribera Baixa, la delincuencia descendió un 7,3%. Aunque los delitos digitales crecieron un 27,8%, los delitos convencionales bajaron un 13,1%, lo que se tradujo en un balance global a la baja. Entre las tipologías incluidas en el informe, los delitos sexuales cayeron un 44%, mientras que los hurtos lo hicieron un 18,5%. Aumentaron, no obstante, los robos con fuerza también un 44%.

Cullera registró la mayor bajada de la comarca, con una caída del 10,7%, a pesar de que los ciberdelitos crecieron un 2,2%; los robos con violencia, un 17,1%; y los relacionados con el tráfico de drogas, un 50%. Sin embargo, los hurtos cayeron un 29%. También se contabilizaron menos robos con fuerza en domicilios y menos sustracciones de vehículos.

Con todo, los descensos en Sueca y Cullera no fueron suficientes para revertir la tendencia. Los incrementos registrados en Alzira, Algemesí y Carcaixent, junto con el continuo crecimiento de los delitos digitales, tuvieron mayor peso y llevaron a las grandes ciudades de la Ribera a cerrar 2025 con un balance de delincuencia al alza.