El Consell clausura en Montserrat y Catadau los últimos puntos de acopio de residuos de la dana en la Ribera Alta

La Generalitat Valenciana ha formalizado este miércoles la clausura de los puntos de acopio de escombros de la reconstrucción ubicados en Catadau y Montserrat, los últimos que continuaban abiertos en la comarca de la Ribera Alta, dentro del Plan Especial de Retirada de Escombros puesto en marcha por el gobierno autonómico. Estas dos instalaciones han gestionado y retirado más de 7.700 toneladas de escombros derivados de las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en los municipios de la zona afectados por la riada, tras una inversión de la Generalitat superior al millón y medio de euros, según ha detallado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, en una visita a la zona donde se acumulaban estos materiales.

Terrenos que acumulaban escombros procedentes de la reconstrucción, ya limpios. / Levante-EMV

“El cierre de estos puntos de acopio es una buena noticia. Evidencia que vamos superando la fase inicial de recuperación, en la que hemos trabajado para reponer la normalidad en los municipios afectados, lo que ha supuesto, entre otros, hacernos cargo de un área de competencia municipal como es la gestión de residuos, para centrarnos ahora en una nueva fase orientada a impulsar medidas que hagan más resiliente nuestro territorio”, ha señalado Mérida.

Tras el cierre del punto de acopio de Turís en diciembre, el de l'Alcúdia el pasado mes de enero y la clausura ahora de los puntos de Catadau y Montserrat, no existe ya ningún punto de acopio de desechos en funcionamiento en la Ribera Alta.

“La gestión de los residuos ha supuesto un reto mayúsculo, que nos ha llevado a llevado a retirar más de un millón de toneladas en toda la zona dana. En una primera etapa, nos encargamos de la retirada de los lodos y residuos arrastrados por el agua y, en una segunda etapa, de la gestión de escombros procedentes de las obras de rehabilitación y reconstrucción que se están llevando a cabo en las infraestructuras dañadas”, ha indicado el comisionado.

Ayuda a los ayuntamientos

La Generalitat puso en marcha un plan para ayudar a los ayuntamientos a retirar los residuos que invadían sus calles, una tarea que es de competencia municipal, pero que los consistorios no eran capaces de asumir por sí solos por los costes económicos que suponía, según destacan fuentes de la conselleria.

Primero se activó un plan para la retirada de lodos, enseres y desechos arrastrados por la riada en el conjunto de localidades, con una inversión global superior a los 250 millones de euros, la partida más grande de todas las actuaciones de recuperación.

A continuación, se activó un nuevo plan que ha permitido retirar escombros de la reconstrucción, voluminosos y algunos residuos peligrosos, como botes de pintura o disolventes. En esta iniciativa, dotada con 40 millones de euros, han participado 19 municipios, entre otros Catadau y Montserrat.

Para llevar a cabo los trabajos de tratamiento y disposición de residuos la Generalitat ha contado con las mismas empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que ha permitido agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz.

Una vez finalizadas estas actuaciones, los consistorios volverán a asumir de forma directa la gestión de los residuos municipales.