Cuatro reconocidas pirotecnias harán vibrar Cullera estas Fallas
El ayuntamiento presenta el calendario de mascletaes, que abarcará del 16 al 19 de marzo
Cullera ha entrado en la cuenta atrás para celebrar sus Fallas, unas fiestas donde la pólvora, el ruido y el temblor se convierten en protagonistas. Así, el ayuntamiento ha preparado un calendario pirotécnico de primer nivel para la gran semana festiva, con la participación de cuatro reconocidas pirotecnias.
El programa arrancará el lunes 16 de marzo de la mano de Pirotecnia del Mediterráneo. El martes 17 de marzo será el turno de Hermanos Caballer, seguida por Pirotecnia Aitana el miércoles 18 de marzo. El cierre llegará el jueves 19 de marzo, día de San José, con la Pirotecnia Alpujarreña.
Todas las mascletaes se dispararán a las 14:30 horas desde el parking del Prado. Con este calendario pirotécnico, Cullera volverá a vivir unas fallas vibrantes, donde la tradición y la intensidad de estos días festivos marcarán el ritmo a una de las celebraciones más esperadas.
