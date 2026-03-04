Cullera gana con el itinerario por la montaña del Fort su tercer Sendero Azul

Cullera se convertirá este viernes en el epicentro nacional del turismo sostenible con la entrega de las Banderas Sendero Azul 2026, un reconocimiento que este año distingue 194 itinerarios en toda España, cuarenta más que en la edición anterior, y en el que la ciudad ganará un tercer distintivo para el sendero del Fort. El acto, previsto inicialmente en el Castillo de Cullera, se ha trasladado al auditorio del mercado ante la previsión meteorológica adversa. La ciudad obtuvo en 2025 dos distinciones para los itinerarios del Cabo y de la Playa y l'Estany, que suman entre ambos más de 5 kilómetros de recorrido por espacios naturales de gran valor ecológico y paisajístico y que no solo renovará, sino que amplía con una tercera distinción.

El galardón, concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), certifica la calidad ambiental y el uso responsable de senderos que destacan por su trazado, señalización, conservación y valor cultural. La red nacional supera ya los 1.200 kilómetros distribuidos en 154 municipios de 24 provincias y 12 comunidades autónomas, además de la ciudad autónoma de Melilla.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el territorio alcanza los 31 Senderos Azules, situándose como la tercera autonomía con mayor número de distinciones, solo por detrás de Galicia, que lidera el ranking con 72 itinerarios, y la Región de Murcia, con 32.

Uno de los reconocimientos más destacados de esta edición ha recaído en el sendero Camí Vell del Far, situado en l’Alfàs del Pi e integrado en el Parque Natural de la Serra Gelada, que ha obtenido la máxima puntuación del jurado por su excelencia ambiental y su integración paisajística.

El crecimiento del programa refleja el compromiso creciente de ayuntamientos y entidades gestoras con la protección del entorno y la promoción de hábitos saludables. Los Senderos Azules no solo fomentan el contacto con la naturaleza, sino que también contribuyen a la educación ambiental, la accesibilidad y el desarrollo turístico sostenible.

La elección de Cullera como sede del acto nacional refuerza la proyección de la ciudad dentro de esta red de excelencia ambiental. La iniciativa, además, impulsa el intercambio de buenas prácticas entre municipios y promueve actividades educativas, de voluntariado y conservación dirigidas tanto a la población local como a los visitantes.

El programa continuará su calendario con la celebración de una jornada técnica en Yecla a finales de marzo, donde responsables municipales y especialistas analizarán los criterios del galardón y visitarán senderos reconocidos sobre el terreno.

Con esta nueva edición, Sendero Azul consolida su papel como una herramienta clave para la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, al tiempo que posiciona a municipios como Cullera en el mapa nacional del turismo sostenible y de calidad.