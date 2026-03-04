Cullera implanta un servicio gratuito de recogida de restos de poda ‘puerta a puerta’
El ayuntamiento activa un teléfono gratuito para solicitar el servicio y, en paralelo, ha instalado cinco contenedores de uso exclusivo en distintas zonas del municipio
El Ayuntamiento de Cullera ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de recogida y gestión de restos de poda. El servicio es gratuito y contempla, por un lado, la recogida puerta a puerta en viviendas unifamiliares y complejos residenciales con zonas ajardinadas, y también a través de contenedores.
“La actuación, enmarcada en la implantación del nuevo servicio de contenedorización y recogida de residuos del municipio, supone un paso más en la mejora de la gestión de los residuos vegetales y refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad”, ha subrayado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. El servicio de recogida puerta a puerta para viviendas unifamiliares con parcela ajardinada y para grandes complejos residenciales con zonas ajardinadas se puede solicitar a través del teléfono gratuito 900 908 891 (de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas). En la misma llamada se concretará el día y hora de recogida por parte del servicio.
El objetivo es facilitar a la ciudadanía el adecuado tratamiento de estos residuos. La entrega de los mismos se realizará mediante bolsas de basura de grandes dimensiones, de más de 50 litros, sacos tipo big-bag específicos o contenedores propios de residuos de 160 litros a 1.100 litros de capacidad.
Por otro lado, la ciudadanía también dispone de una red de contenedores de uso exclusivo para depositar estos restos de poda, que deberán aportarse preferentemente ya triturados. Estos contenedores se sitúan en las siguientes ubicaciones del municipio: entrada Malagueño - intersección con Camí les Vaques; entrada Dobleret - intersección con avenida Dosel; carrer Sant Andreu - intersección con avenida de l’Estany; avenida Racó - intersección calle de la Petxina; y calle Carbonell con Lloma dels Cabeçols.
