Dos promesas del Alzira Tenis Taula disputarán el campeonato de España

Dos promesas del Alzira Tenis Taula jugarán dentro de un mes el campeonato de España infantil de selecciones autonómicas. Dani Aghajanyan y Ricard Ribelles se clasificaron el pasado sábado como campeón y subcampeón de la final autonómica de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que se organizó en el pabellón Pérez Puig de la capital de la Ribera Alta. El primero accedió a la Selecció Valenciana como campeón y Ribelles por decisión del seleccionador autonómico. Este pudo quedarse fuera de la selección ya que está en edad alevín y podría haber sido descartado por la diferencia de edad con sus contrincantes. Sin embargo, la federación tiene sus ojos puestos en él y su hermano Joel, que están becados en el centro de tecnificación deportiva de Cheste. No ha sido la única buena noticia que ha recibido en los días postreros a la final. Tras contabilizar la puntuación obtenida en el último torneo estatal celebrado en Tarragona hace unas semanas, Ricard Ribelles es octavo en el ránking español alevín y jugará el Top 10 estatal.

Aghajanyan no fue el único vencedor. Otro jugador del Alzira Tenis Taula, Alberto Parra, ganó el final autonómica alevín aunque no jugará Campeonato de España al no haber esta competición en esta edad.

En el lado opuesto, en la cuarta jornada del circuito de veteranos, el benifaionense Ximo Ibáñez ganó en la categoría de +70; Mincho Yancov y Rubén Santana compartieron el 3r-4º puesto en +40 (no hay final de consolación) y Natanael Valencia fue 2º en esta misma categoría.

Por lo que respecta al primer equipo, perdió los dos partidos de la Superdivisión que se celebraron en menos de 48 horas. Cayó 4-1 en Pontevedra y 2-4 ante el tercer clasificado, el Alicante TM. El viernes recibirán a las 18’30 h. en el Pérez Puig al futuro campeón de liga, el Cajasur Priego.