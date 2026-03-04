Falleros de Faro-Mar denuncian ante la JLF de Cullera la gestión de la directiva tras descubrir una elevada deuda

La tensión en el seno de la Falla Faro-Mar de Cullera, la de más reciente creación en la ciudad, ha ido en aumento en los últimos meses hasta desembocar en una denuncia interna que ha llegado a la Junta Local Fallera. En un escrito firmado por varios miembros de la comisión se alerta de una “situación de extrema gravedad” con deudas “ocultas” por importe de más de 25.000 euros que se atribuyen supuestamente a una mala gestión del presidente y del secretario, con facturas pendientes desde el ejercicio 2024 y compromisos económicos adquiridos para 2025 y 2026. Los firmantes sostienen que, hasta fechas recientes, el grueso de la directiva, los falleros y los colaboradores desconocían el alcance real de los compromisos asumidos, y piden que la Junta Local Fallera haga público el escrito y lo remita al Jurado de Incidencias para depurar posibles responsabilidades.

El secretario de la falla, uno de los señalados en este escrito de denuncia, reconoce que ha habido “mala gestión”, pero matiza que el problema se ha visto agravado por “un exceso de bajas de última hora”, lo que habría desplomado los ingresos previstos. Señala que la salida de numerosos miembros en los últimos ejercicios ha impedido cuadrar las cuentas y realizar los pagos en los plazos inicialmente pactados con artistas y proveedores.

El secretario niega, no obstante, que la falla del anterior ejercicio se haya dejado sin abonar por completo y precisa que solo quedó pendiente una parte del pago “por el descontento generalizado con el monumento plantado, que no se correspondía con lo acordado”. Sobre el ejercicio en curso, sostiene que ya se ha abonado “una parte importante” de lo pactado con el artista fallero responsable del monumento, aunque admite que todavía no se ha satisfecho la totalidad del contrato.

Según explica, es el propio secretario quién ha iniciado ahora un control “exhaustivo” de las cuentas y de las actas de las últimas juntas para reconstruir con detalle todas las decisiones económicas tomadas en los últimos años. Una vez finalizada esta revisión, la documentación se entregará a la Junta Local Fallera de Cullera para que analice la situación y determine las medidas que considere oportunas.

El secretario describe, además, un ambiente interno “muy extraño” durante los últimos ejercicios, marcado —afirma— por “una impresionante falta de colaboración” de buena parte de la comisión, lo que habría dificultado la gestión ordinaria de la entidad. A diferencia de lo que sostienen los firmantes de la denuncia, asegura que “no todos los falleros estaban al corriente” de los pagos a la comisión, circunstancia que, a su juicio, ha alimentado malentendidos y ha contribuido a la fractura interna que hoy vive la falla Faro-Mar.

Por su parte, la Junta Local fallera de Cullera ha admitido el documento presentado por los falleros de la falla Faro-Mar, que ha traslado a la delegación de incidencia para su estudio.