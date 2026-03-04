La oposición de Sueca reclama al gobierno que devuelva a todos los vecinos el incremento del IBI anulado por un juzgado

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sueca reclaman al gobierno municipal que reintegre a los vecinos el importe del incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cuya ordenanza ha anulado la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de València, tras el recurso presentado por un contribuyente. La sentencia, que no es firme, obliga al Ayuntamiento de Sueca a devolver al demandante la cuantía correspondiente a la subida del 35% del IBI, aunque el ejecutivo defiende la legalidad de la medida.

Como ha informado en los últimos días Levante-EMV, el juzgado ha declarado nula la ordenanza aprobada a finales de 2024 para incrementar el IBI en 2025, al considerar que el consistorio no ha seguido los principios establecidos en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto regula las actuaciones que debe adoptar un ayuntamiento cuando cierra el ejercicio con un remanente de tesorería negativo, y el orden legal es claro: primero se debe reducir el gasto; si esto no es posible, se debe recurrir a la contratación de créditos; y, como última opción, aumentar los ingresos para que el presupuesto del ejercicio siguiente presente superávit. En este sentido, la resolución incide en que el consistorio conoció el resultado negativo de la liquidación presupuestaria y, poco después, aprobó la subida, por lo que no dispuso de tiempo suficiente para poner en marcha otras medidas.

Advertencias en su momento

Tras el fallo judicial, la oposición ha emplazado al ejecutivo local a “actuar con responsabilidad” y ha recordado, asimismo, que ya en su momento se advirtió del “despropósito” que suponía aumentar el impuesto en la proporción planteada. Los distintos grupos coinciden, además, en que el ayuntamiento debería devolver lo cobrado de más no solo al contribuyente que presentó la demanda, sino al conjunto de la ciudadanía.

“Si una norma no es correcta para un vecino, no lo es para el resto. Es de ley que se devuelva el incremento”, ha señalado la concejala expopular Isabel Benet, ahora en el grupo de no adscritos junto a su compañero Pío Lledó, quien también ha mostrado sus dudas sobre el procedimiento que rodea la subida del IBI: “Es raro que no exista ningún informe desfavorable que advirtiera de que esto podía pasar, o a lo mejor no nos lo han enseñado”. Por su parte, la portavoz de los socialistas, Manoli Egea, coincide en la reflexión: “Lo mínimo exigible es que salgan a pedir perdón a la ciudadanía, porque salta a la vista que se han burlado de todo el mundo. Ahora, que tengan el valor de devolver ese dinero”.

Crédito

Ambas dirigentes recuerdan también que, cuando se aprobó la subida del IBI, ya advirtieron al gobierno municipal de Sueca de que existían “más opciones”. Los socialistas consideraron que era preferible plantear un incremento fragmentado en varios ejercicios, mientras que Benet y Lledó abogaban por solicitar un crédito a largo plazo. Cualquier alternativa, sostienen, antes que aplicar un incremento que califican de “bárbaro” e “incoherente”. “Muchas familias lo habrán pasado mal”, ha añadido la exedil popular.

Egea va un paso más allá y reclama responsabilidades políticas: “A nosotros nos han llamado ladrones. Nos plantaron una moción de censura diciendo que no sabemos gestionar, porque lo harían mejor, y este es el resultado. Lo más honesto, por su parte, sería dimitir en bloque”, ha afirmado la concejala del PSPV.

Benet, además, se muestra partidaria de ofrecer ayuda legal a la ciudadanía. Al respecto, ha manifestado su voluntad de que, si la sentencia llega a ser firme, se ponga a disposición de las familias un abogado para promover “reclamaciones masivas”. Asimismo, ha advertido del “peligro” que supone para el consistorio seguir cobrando impuestos según una ordenanza sobre la que existen dudas legales.

Noticias relacionadas

Ánimo electoralista

Por último, ambas han visto en los pasos dados por el ejecutivo una “clara estrategia electoralista”. “Su afán recaudatorio no tiene otra razón de ser que la de pagarse la campaña. Se escudan en la gestión anterior y tiran balones fuera, pero la concejala de Hacienda es hoy la misma que en 2024”, ha indicado Benet, mientras que Egea ha señalado: “Han querido llenar la caja para, antes de las elecciones, poner en marcha inversiones y ponerse la medalla”. Ambas han apuntado que, además del incremento de recaudación, el Ayuntamiento de Sueca ha recuperado más de dos millones de euros en concepto de proyectos no ejecutados y más de un millón del capítulo 1 del presupuesto, lo que alivia la situación que el gobierno municipal define como el “momento económico y financiero más delicado de los últimos años”.