Los palistas de la Ribera brillan en la prueba que homenajeó al reconocido Ricardo Sales

Buena actuación de los equipos de La Ribera en la tercera prueba de la Liga de Invierno de Piragüismo de la Comunidad Valenciana, disputada en Algemesí, con una participación de casi 200 palistas de 8 clubes valencianos y uno gallego. Las distancias eran de 1 kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, 3 kilómetros para infantiles (y para veteranos de más de 65 años) y 5,4 kilómetros para el resto. El club organizador, el Scooter de Algemesí, obtuvo 18 medallas (6 oros, 4 platas y 8 bronces); el Club Piragüisme Cullera se llevó 19 medallas (7 oros, 5 platas y 7 bronces), y la Penya Piragüista Antella, 3 medallas (2 oros y 1 bronce).

En categoría sénior masculina K-1, los algemesinenses Mario Masià (23:05:36) y Carlos Moreno (23:08:59) lucharon en todo momento por la victoria y solo cedieron ante Raimon Gastaldo (Kayak Tudense, 23:03:80) en un esprint muy disputado. En mujeres, Elena Pérez (Cullera) fue segunda (28:01:63), a treinta segundos del oro. En hombres sub-23 K-1 el algemesinense Francisco Martínez obtuvo el tercer puesto (24:01:43). Por su parte, la de hombres juveniles K-1 fue una regata muy reñida, con un esprint muy ajustado, que se decantó del lado de Pau Such (Kayak Tudense, 24:30:93) por menos de dos segundos sobre el cullerense Pau Algaba (24:32:75). En hombres cadete B K-1, venció Àngel Nadal (Cullera, 24:50:59), con su compañero Andrey Bontea en tercer puesto (26:00:26). En féminas, Àngels Benito (Algemesí) consiguió su tercer triunfo seguido (27:32:30). En cuanto a hombres paracanoe única K-1, se impuso Javier Sanchis (de Antella, que compite por el Club Piragüisme Silla, 29:41:47).

Cantera prolífica

En las categorías de promoción, hubo triunfos y podios para los ribereños. En hombres infantiles A K-1 los de Cullera se llevaron dos podios: victoria de Hugo Meliá (16:55:50) y tercera plaza de Angelo Celentano (18:23:01). En mujeres, triunfo de Aitana Garrigues (Algemesí, 17:00:05) y tercer puesto de Laura Crespo (Cullera, 22:42:52). En hombres infantiles B K-1 ganó Andreu Giménez (Algemesí, 16:55:48), e Iker Giner (Piragüisme Silla, con orígenes en Sellent) subió al segundo escalón del podio (19:28:25). En hombres alevines A K-1, barrido de Cullera de la mano de Joel Liébanas (6:13:22), primero, Rodolfo Simón (6:14:62), segundo, y Pau Hervás, tercero (6:19:46). En mujeres, dominio total de La Ribera: oro de Sira Blasco (Cullera, 6:13:47), plata de Isabel Ferragud (Algemesí, 6:36:85) y bronce para Laia Montagud (Cullera, 6:56:02). En hombres alevines B K-1, ganó el cullerano Lukas Stalionis (6:32:44). En hombres benjamines A K-1 Pere Girbés fue plata (Algemesí, 6:26:62). Por último, entre los más pequeños, los hombres prebenjamines K-1, Alfred Tomàs finalizó tercero (Cullera, 9:33:54).

En la categoría de veteranos, los de La Ribera rindieron a gran nivel. En hombres 40-44 K-1, como en la carrera anterior de Cullera, hubo una gran lucha algemesinense que se decidió al esprint, con la victoria de Óscar Bueno (24:44:53) sobre Justo Arlandis (24:46:06). El podio lo completó su compañero Vicent Cucarella (29:02:73). En hombres 45-49 K-1, dominio total ribereño: oro de Salvador Rico (Cullera, 24:50:79), plata de Jordi Giménez (Penya Piragüista Antella, 26:04:63) y bronce de Francisco Giner (Club Piragüisme Silla, natural de Sellent, 26:30:85). En mujeres, venció Pau Trull (Algemesí, 37:34:69). En hombres 50-54 K-1, Francisco Martínez (Algemesí) obtuvo el tercer puesto (30:40:83), mientras que en mujeres ganó Arancha Cester (Cullera, 30:46:10). En hombres 55-59 K-1, el algemesinense Carlos Moreno obtuvo el bronce (28:22:99), mientras que en féminas, María José Caballero finalizó tercera (Cullera, 34:13:01).

Acto de homenaje

En cuanto a los hombres 60-64 K-1, José Cuenca (Antella) consiguió su tercera victoria seguida (28:18:48). En hombres 65-69 K-1, dos palistas de La Ribera subieron al podio: venció Julio González (Antella, 15:41:31) y José Ribes consiguió el bronce (Algemesí, 16:15:27). En hombres veteranos 70-74 K-1, fue oro Joaquín Roig (Algemesí, 18:47:28), acompañado en el podio por su compañero Vicent Costa (19:48:92).

Esta tercera prueba en Algemesí se hacía coincidir con el Memorial Ricardo Sales, en homenaje a una leyenda del piragüismo algemesinense y valenciano. Ricardo Sales, que falleció en 2024, participó en los Juegos Olímpicos de 1972 (Múnich) y en siete campeonatos del mundo en categoría absoluta, con el cuarto lugar como mejor resultado en los de 1974 en K-4 1.000 metros. Además, era entrenador nacional absoluto, y en la categoría de veteranos fue subcampeón del mundo en una ocasión y bronce mundial en otra.

Después de acabar las regatas se realizó un pequeño recorrido en una piragua K4 en la que subieron tres piragüistas, entre ellos su compañero de la Olimpiada de Múnich José Ramón Naval. Además, se depositó un ramo de flores en el río en su recuerdo.

A continuación se entregó a sus dos hijas Ana y Celia un trofeo a cada una donado por la Colla de Veteranos, además de dos ramos de flores. Los trofeos los creó su amigo José Marí, piragüista de Cullera y también olímpico, en México 68.

La próxima competición será el Campeonato Autonómico de Piragüismo el 21 de marzo en Antella.