La Policía Local de Sueca intercepta a seis conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas en un fin de semana
Los controles preventivos se intensificarán para reforzar la seguridad vial y reducir riesgos en las calles del municipio
La Policía Local de Sueca ha retirado de la circulación a seis conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y las drogas en los distintos controles preventivos realizados durante el pasado fin de semana en el término municipal.
Los dispositivos, desplegados en varios puntos estratégicos de la localidad, se enmarcan dentro de la campaña de vigilancia y prevención que el cuerpo policial viene desarrollando con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar la convivencia en el espacio público. Según fuentes policiales, los conductores interceptados dieron positivo en las pruebas de alcoholemia y/o detección de sustancias estupefacientes, por lo que se procedió a su inmediata inmovilización y a la tramitación de las correspondientes denuncias administrativas o diligencias penales, en función de cada caso.
Desde la jefatura recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo constituye una infracción grave o un delito contra la seguridad vial, sino que además supone un riesgo directo para la vida del propio conductor, la del resto de usuarios de la vía y la seguridad colectiva. “Estos comportamientos ponen en peligro la integridad de peatones, ciclistas y otros conductores, además de deteriorar la convivencia ciudadana”, señalan las mismas fuentes.
El Ayuntamiento de Sueca insiste en que este tipo de controles no tienen un carácter recaudatorio, sino preventivo. La finalidad, subrayan, es disuadir conductas irresponsables al volante y reducir la siniestralidad. En este sentido, la Policía Local ha anunciado que continuará intensificando los dispositivos de vigilancia en distintos puntos de Sueca, especialmente durante fines de semana y en horarios de mayor afluencia.
Las autoridades municipales apelan a la responsabilidad individual para avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible en la ciudad, recordando que la prevención y el cumplimiento de las normas de tráfico son fundamentales para evitar accidentes y preservar la seguridad de todos.
