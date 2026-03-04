Sueca incorpora a su patrimonio una colección de 170 piezas de arte morisco

El patrimonio cultural de Sueca crece tras incorporar la donación de unas 170 piezas de etnología y de arte morisco, que el vecino de la ciudad Vicent Andrés Ventura ha recopilado durante los últimos cuarenta años. Junto al concejal de Patrimonio y Archivo Municipal, Sergi Tomás, ya se ha firmado el acuerdo de cesión, mediante el cual el ayuntamiento pasa a ser el titular de la colección.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sueca, gran parte de la totalidad de las piezas donadas —más de 170— formaron parte de una exposición que se ofreció en el Espai Joan Fuster con motivo del 400 aniversario de la expulsión de los moriscos.

Entre los objetos donados aparecen, por ejemplo, utensilios para la conducción del agua, piezas de alfarería que muestran la evolución en el uso de la cerámica, piezas de plata de un ajuar, prendas textiles, tapices, calzado, objetos de madera y también elementos relacionados con la muerte.

“A fin de evitar que todo este trabajo se pierda, he decidido donarlo al Ayuntamiento de Sueca para que, en un futuro, puedan trasladarse todas las piezas a un museo y que Sueca pueda contar con este legado andalusí que amplíe su oferta cultural”, ha explicado Vicent Andrés Ventura tras la firma del acuerdo, en la que ha expresado su voluntad de que el gobierno municipal mantenga una ideología política que respete el derecho fundamental actual de libertad de culto.

Por su parte, Sergi Tomás ha explicado que los objetos se expondrán el próximo mes de mayo en la sala Els Porxets. Posteriormente, se custodiarán hasta que se encuentre una ubicación idónea para que puedan ser contemplados de manera permanente.