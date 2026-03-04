La tortuga autóctona prospera en Montserrat: la laguna se consolida como refugio

Las lluvias que han devuelto el agua a las lagunas temporales de Montserrat han traído también una buena noticia: el Proyecto Emys de Acció Ecologista-Agró ha localizado en los últimos meses 74 tortugas de agua ibérica (Mauremys leprosa). Los muestreos confirman este humedal temporal como un refugio sólido para la tortuga autóctona pese a los episodios recurrentes de sequía.

El voluntariado del colectivo ecologista detectó una nueva población de galápago leproso (Mauremys leprosa) en Montserrat en 2017. En solo un día, se censaron hasta 31 ejemplares en la laguna temporal de mayor tamaño del municipio. Tras aquel hallazgo, el enclave se ha convertido en una zona de actuación habitual para las actividades ciudadanas que desarrolla la asociación.

Según ha detallado la entidad, durante el censo de 2022 se capturaron y devolvieron al medio, en esta misma laguna temporal, 245 galápagos leprosos. En 2023 y 2024, la sequía impidió el desarrollo del estudio científico en la zona, del mismo modo que ocurrió en 2020 y 2021. Tras el episodio de lluvias de octubre de 2024, ambas masas de agua volvieron a llenarse y el Proyecto Emys pudo regresar a Montserrat en 2025 para continuar con el censo de tortugas autóctonas.

Rescatadas en la dana

En concreto, del 11 al 21 de junio, Agró convocó —con la colaboración de Natura y Cultura, el Ayuntamiento de Torrent y el Ayuntamiento de Montserrat— cuatro jornadas de voluntariado. Durante estas sesiones, gracias a la participación de 50 voluntarias (entre ellas, miembros de la asociación de vecinos El Vedat), se logró localizar 74 galápagos leprosos. De ellos, se pudieron censar 54, ya que 20 individuos tuvieron que devolverse al medio natural por falta de tiempo.

Una tortuga autóctona en Montserrat. / Levante-EMV

De las 54 tortugas (42 machos y 12 hembras), 11 eran ejemplares nuevos y 39 recapturados, es decir, ya identificados en sesiones anteriores. Las cuatro restantes eran las llamadas “tortugas dana”: ejemplares arrastrados por la riada del 29 de octubre de 2024, rescatados por el Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Agricultura y que, junto con Acció Ecologista-Agró, fueron posteriormente reintroducidos en esta laguna.

Noticias relacionadas

“Las cifras evidencian no solo la presencia consolidada de la especie autóctona en esta masa de agua temporal, sino también su supervivencia a pesar de los episodios de sequía que, cada cierto tiempo, padece”, ha explicado la asociación ecologista, que ha añadido: “Afortunadamente, en esta quinta edición del Proyecto Emys en Montserrat no se encontró ningún ejemplar de tortuga alóctona. No obstante, sí se capturaron y retiraron del medio más de una veintena de cangrejos rojos americanos (Procambarus clarkii)”.