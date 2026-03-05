El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles

Con la vista puesta en el cielo grisáceo y ante unas previsiones meteorológicas adversas, las primeras comisiones falleras de Alzira pueden montar ya desde hoy las primeras de las veintiséis carpas que el Ayuntamiento de Alzira ha autorizado, si el tiempo lo permite. El tráfico rodado y peatonal de la ciudad deberá adaptarse desde este jueves y hasta que concluyan las fiestas a los cortes de calles y plazas, tan característicos en esta época del año.

En comparación con el pasado ejercicio, se montarán 26 entoldados, frente a los 25 de 2025. Se trata, no obstante, de un dato ligeramente inferior al de años anteriores, ya que en 2024 se autorizaron 28 carpas.

El consistorio ha permitido, de forma extraordinaria, adelantar el montaje de los entoldados falleros a cuatro fallas, ya que la mayoría empezará a hacerlo a partir del viernes 6 de marzo. Son Pare Castells, Germanies, Ausiàs March y Doctor Ferran. Aunque por norma general han sido aquellas comisiones que ocupan plazas las que han podido adelantar plazos por no entorpecer el tráfico rodado, en esta ocasión se han concedido permisos excepcionales para atender las peticiones remitidas al ayuntamiento con el fin de cuadrar los horarios de las empresas especializadas, cuya actividad se multiplica estos días.

Las más tardías

En diferentes horarios, el viernes estarán autorizadas a montar las carpas falleras en Alzira las fallas de Sant Joan, El Mercat, Plaça Major, Caputxins, Plaça del Forn, Hernán Cortés, Colònia Ana Sanchis, Josep Pau, Camilo Dolz, Sant Andreu, Pere Esplugues, Les Basses, Sant Judes, Tulell-Avinguda, Avinguda Luis Suñer y El Parc.

Otras comisiones lo harán más tarde y no montarán sus carpas hasta la próxima semana. Es el caso de Colmenar (13 de marzo), l’Alquerieta (14 de marzo) y Sants Patrons (15 de marzo). Por otro lado, ocho fallas no contarán este año con instalaciones en la calle: Camí Nou, Plaça d’Alacant, La Gallera, Plaça de la Malva, Pere Morell, Cantereries, Sant Roc y Pintor Andreu.

El documento aprobado por la Junta de Gobierno Local con las oportunas autorizaciones también establece los criterios que se deben seguir a la hora de retirar las carpas para garantizar que la ciudad recupere la circulación lo antes posible tras los días festivos. Hasta diez comisiones figuran dentro del apartado de máxima prioridad, por lo que deberán desmontarse el 20 de marzo, tras la cremà de los monumentos. Son: Plaça Major, Colmenar, El Mercat, Avinguda Luis Suñer, Plaça Sagrada Família, Avinguda del Parc, Ausiàs March, Pere Esplugues, Josep Pau y Doctor Ferran. El resto contará con un plazo ligeramente mayor, ya que podrá desmontar los entoldados tanto el día 20 como el día 21, indistintamente.

Paciencia

La concejala de Fiestas, Gemma Alós, ha explicado que, consciente de las molestias que puede generar la instalación de carpas en la vía pública entre los conductores de la ciudad y quienes se desplazan a ella para disfrutar de las Fallas, el Ayuntamiento de Alzira aplicará una reordenación puntual del tráfico que permitirá circular en doble sentido en algunas calles para facilitar, en la medida de lo posible, que los vehículos puedan llegar a su destino. Asimismo, ha solicitado paciencia a los conductores de cara a los próximos días.