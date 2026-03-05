El concurso de "espardenyà" de Alzira marca un récord de participación, si el tiempo lo permite el domingo

La décima edición del Concurs Nacional d’Espardenyà Francisco José García marcará este domingo en Alzira, si el tiempo lo permite, un récord de participación con 30 restaurantes inscritos, entre ellos, el que gestiona el cocinero alzireño Sergio Canet en Zúrich (Suiza), lo que supondrá la segunda presencia internacional en un certamen que reivindica una singular receta que mezcla ingredientes del “all i pebre” con los de la paella. El Ayuntamiento de Alzira ha presentado este jueves la nueva edición del certamen, que cuenta también con un apartado no profesional en el que se han inscrito 31 asociaciones de todo tipo. La concejal de Fiestas, Gemma Alós, ha reconocido que, ante los pronósticos meteorológicos adversos, se ha concebido un ‘plan b’ que pasa por posponer al domingo siguiente el concurso si la lluvia impidiera su celebración, a la espera de determinar en qué ubicación, ya que en esa nueva fecha la plaza del Reino, donde se celebra esta cita gastronómica, acogerá el disparo de una “mascletà”.

El concurso que esta mañana han presentado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la propia Alós, otorga tres premios de 3.000, 1.500 y 1.000 euros, respectivamente. Domínguez ha destacado que se trata de un certamen que ha crecido “año tras año” hasta convertirse en una “cita imprescindible en el calendario gastronómico de Alzira”. El munícipe ha destacado que este concurso representa un homenaje a las personas que han mantenido viva la receta de “l’espardenyà”, un plato que combina la anguila del “all i pebre” con el pollo o el conejo de la paella, además de otros ingredientes como la patata, a la vez que “una fiesta culinaria” en la que participan cocineros profesionales juntos a otros aficionados para “dignificar, promocionar y compartir aquello que nos hace únicos”, ha señalado en referencia a la singular receta.

Gemma Alós ha mostrado su esperanza de que la lluvia dé una tregua que permita mantener la celebración de un concurso “convertido en un referente gastronómico de la Comunitat Valenciana e incluso de más allá” y ha destacado como novedades, si el tiempo lo permite, la celebración de un “show cooking” dirigido a niños “para enseñarles por primera vez las recetas propias de la ciudad” o la participación también por primera vez de dos asociaciones de vecinos, en este caso la del Racó y la del Balcón de la Ribera, en el encuentro popular junto a una decenas de fallas, varias comparsas de moros y cristianos, asociaciones gastronómicas, peñas deportivas, cofradías o asociaciones culturales.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento facilita la leña y los ingredientes a todos los participantes para cocinar quince raciones. Los restaurantes que entran en concurso tienen que presentar una al jurado mientras que el resto se reparten como degustaciones. Alós ha destacado que en la anterior edición se repartieron 1.600 platos de “espardenyà”.