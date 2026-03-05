Cullera declara la guerra al desperdicio alimentario en Fallas

La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Cullera y Comarca (AEHC), en colaboración con la Junta Local Fallera y el ayuntamiento de la localidad, ha presentado un decálogo de buenas prácticas para prevenir el desperdicio alimentario durante la celebración de las Fallas.

Bajo el lema “En Fallas, disfruta con responsabilidad”, la campaña busca concienciar tanto a vecinos como a visitantes sobre la importancia de planificar el consumo y reducir los residuos en unos días marcados por la intensa actividad gastronómica en casales, restaurantes y espacios públicos.

Diez gestos para una fiesta más sostenible

El decálogo propone medidas sencillas pero eficaces. Entre ellas, planificar adecuadamente las compras ajustándolas al número real de comensales y calcular bien las cantidades antes de pedir o servirse. “Mejor repetir que tirar”, subraya la campaña, que anima a servir raciones adecuadas y evitar llenar en exceso los platos.

Otra de las recomendaciones clave es llevarse a casa la comida sobrante cuando sea posible, así como colaborar con bancos de alimentos donando excedentes aptos para el consumo. La iniciativa también pone el foco en priorizar productos locales y de temporada, una práctica que, además de reducir desperdicios, respalda a los productores de proximidad.

El correcto almacenamiento de los alimentos —mediante envases herméticos y congelación cuando proceda— forma parte de las pautas difundidas. A ello se suma la necesidad de reciclar y separar adecuadamente los residuos, evitando mezclar restos orgánicos con envases.

El decálogo se completa con la apuesta por vajilla reutilizable o compostable frente a los utensilios de un solo uso, y con un llamamiento a la concienciación colectiva: hablar con familiares y amigos sobre la importancia de no desperdiciar comida.

Hostelería responsable en una ciudad gastronómica

Cullera, destino turístico de referencia en la Ribera Baixa, asocia históricamente sus Fallas a la convivencia y la gastronomía. Precisamente por ello, la AEHC considera que el sector hostelero debe asumir un papel ejemplarizante en materia de sostenibilidad.

La campaña pretende consolidar una línea de trabajo que en los últimos años ha ido ganando peso en la localidad, vinculando tradición y responsabilidad ambiental. Desde la organización destacan que cada pequeño gesto suma para reducir el impacto ambiental de unas fiestas que congregan a miles de personas.

Noticias relacionadas

Con esta acción conjunta entre el tejido empresarial, el mundo fallero y la administración local, Cullera refuerza su imagen de municipio comprometido con un modelo festivo más sostenible, demostrando que tradición y respeto por el entorno pueden avanzar de la mano.