Las lluvias afloran las goteras del polideportivo inacabado que el gobierno de Alzira negó

El temporal de lluvias ha hecho aflorar las goteras de la discordia en el pabellón Fontana Mogort de Alzira. La formación política Ciudadanos denunció hace varias semanas la existencia de filtraciones en la instalación, mientras el gobierno municipal lo negó al asegurar que no tenía constancia de quejas por parte de ninguno de los clubes que entrenan en el polideportivo, abierto de forma parcial y extraordinaria para sus entrenamientos tras años de cierre y unas obras que todavía no han concluido.

El proyecto de restauración encadena retrasos y deficiencias de todo tipo. Las obras comenzaron a mediados de 2022 tras un proceso administrativo que se eternizó, como también lo está haciendo su ejecución, que aún no ha terminado. Pese a ello, el pasado verano el recinto se abrió de forma parcial para que los clubes deportivos de Alzira pudieran realizar sus entrenamientos sin tener que desplazarse a otras ciudades, como llegó a suceder en el pasado, ante los casi siete años transcurridos desde su cierre por una deficiencia estructural en la cubierta.

Las demoras han generado numerosas críticas por parte de la oposición, que ha cuestionado la gestión del ejecutivo local. Fue Ciudadanos el último partido en volver a poner el foco en el pabellón Fontana Mogort, cuando denunció a finales de enero que la instalación tenía un problema de goteras. El gobierno de Alzira, por su parte, aseguró no tener constancia de ello, aunque sí reconoció que en el pasado se habían detectado deficiencias que se fueron subsanando sobre la marcha.

Responsabilidad política

Ha sido este episodio de precipitaciones el que ha permitido corroborar que, efectivamente, el agua se filtra desde varios puntos de la cubierta y termina formando pequeños charcos sobre el parqué.

Ciudadanos ha vuelto a cargar contra el ejecutivo municipal, al que reclama, en primer lugar, una rectificación “por sostener un relato que no se corresponde con lo que ocurre en la instalación”.

El portavoz de la formación, Miguel Vidal, también ha pedido al concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, que “asuma responsabilidad”. “Un responsable público no puede descalificar a quien alerta de un problema real y comprobable”, ha expresado el edil.

Por último, ha instado al alcalde, Alfons Domínguez, a “tomar las riendas” del polideportivo y, al mismo tiempo, ha solicitado al consistorio que realice una auditoría técnica independiente de la rehabilitación y de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha: revisiones, incidencias y otras certificaciones.