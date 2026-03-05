Paralizan los trabajos de regeneración de las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera por el temporal

Las obras de regeneración y protección del litoral que se ejecutan en las playas situadas al sur de la desembocadura del Xúquer, en el término municipal de Cullera, avanzan a buen ritmo y dentro del calendario previsto. Los trabajos, que se desarrollan principalmente en las playas del Marenyet y l’Estany, han continuado durante la mañana de este jueves con relativa normalidad, aunque finalmente se ha decidido suspender temporalmente la actividad ante la previsión de un empeoramiento del estado del mar a lo largo de la tarde.

Una perspectiva de los trabajos que se están realizando en el litoral sur de Cullera en una imagen del sábado. / Joan Gimeno

La decisión de paralizar los trabajos se ha adoptado como medida de seguridad tanto para los operarios como para la maquinaria pesada que trabaja en primera línea de costa, donde el fuerte oleaje previsto podría dificultar las labores constructivas.

Un sistema de espigones para frenar la regresión

Las actuaciones que se están llevando a cabo forman parte de un proyecto destinado a frenar la regresión que desde hace años afecta a este tramo del litoral de la Ribera Baixa. Las playas situadas al sur de la desembocadura del Xúquer han sufrido de forma recurrente los efectos de los temporales marítimos y la pérdida progresiva de arena.

Para combatir este fenómeno, el proyecto contempla la construcción de varios espigones de defensa litoral. Estas estructuras, levantadas de forma perpendicular a la línea de costa, tienen como objetivo reducir la fuerza del oleaje, favorecer la acumulación natural de arena y estabilizar el perfil de las playas.

Los espigones se ejecutan mediante grandes bloques de roca y materiales de escollera que se depositan cuidadosamente con maquinaria pesada, configurando barreras que ayudan a retener los sedimentos que arrastran las corrientes marinas.

Trabajos intensivos en primera línea de mar

Durante los últimos días, los trabajos se han concentrado en el transporte de materiales, la colocación de escollera y la configuración de las bases de los nuevos espigones. Camiones, excavadoras y maquinaria especializada operan directamente sobre la franja litoral, coordinando las tareas para garantizar la estabilidad de las estructuras.

A lo largo de la mañana de hoy, la actividad ha sido prácticamente normal, con operarios y técnicos avanzando en las labores previstas. No obstante, el parte meteorológico ha aconsejado detener la actividad antes de que el temporal comience a intensificarse.

Las previsiones apuntan a un empeoramiento del estado del mar en el litoral valenciano durante las próximas horas, con incremento del oleaje y del viento, circunstancias que pueden afectar directamente a las obras que se realizan a pie de playa.

El litoral sur de Cullera, especialmente en enclaves como el Marenyet o l’Estany, es uno de los sectores más vulnerables a la erosión marina. Su proximidad a la desembocadura del Xúquer y la dinámica de corrientes que se genera en esta zona han provocado en numerosas ocasiones retrocesos significativos de la línea de costa tras episodios de fuerte temporal.

Las nuevas infraestructuras pretenden actuar como un sistema de defensa que reduzca estos efectos y contribuya a preservar tanto el ecosistema litoral como los usos turísticos y residenciales de esta franja costera.

Reanudación cuando mejore el tiempo

Fuentes vinculadas a la obra señalan que la paralización tiene carácter temporal y responde exclusivamente a las condiciones meteorológicas adversas. Los trabajos se retomarán en cuanto el estado del mar permita operar con seguridad.

De este modo, si las previsiones se cumplen y el temporal remite en los próximos días, la maquinaria volverá a trabajar en la zona para continuar con la construcción de los espigones que deben reforzar la protección de las playas del sur del Xúquer frente a futuros episodios de erosión y temporales marítimos.