Premios para todos los gustos en las Fallas de Alzira

Los premios a las mejores fallas, al “ninot indultat” o del concurso “llibrets” son los que tradicionalmente tienen una mayor repercusión en Alzira. El banderín que distingue a los mejores monumentos de la ciudad o los del primer premio de cada sección son los más preciados por las comisiones -la Junta Local Fallera, en base al reglamento, reserva un 8 % de la subvención municipal para dotarlos económicamente-, aunque también hay una dura competencia en los trabajos que los artistas aportan a la exposición del “ninot” y, desde hace ya bastantes años, en el concurso de “llibrets”, en el que cada vez más comisiones presentan grandes trabajos de investigación, reflexión o de recuperación de la historia, que destacan más allá del ámbito local. Paralelamente, en el caso de Alzira, el ayuntamiento por sí mismo o con la colaboración de otras entidades convoca otros concursos menos conocidos por el gran público que fomentan el uso del valenciano, la integración, la diversidad o el compromiso ambiental de las fallas, que abren la puerta a muchas comisiones a premios en metálico importantes. Este año repartirán más de 13.600 euros.

De hecho, la concejalía de Cultura, a través del Servei Alzireny de Promoció del Valencià, ha duplicado este año la asignación al concurso que promueve el uso del valenciano en los versos que explican las escenas de las fallas, lo que también permitirá duplicar el número de comisiones distinguidas. La convocatoria destaca la voluntad municipal por respaldar el esfuerzo que realizan la fallas por mantener viva una seña de identidad, como es el cultivo del ingenio y la gracia en el uso del valenciano, una de las características de las explicaciones de las fallas y, con este objetivo, esta novena edición del concursos está dotada con 7.500 euros. Se entregarán cinco premios Lletra d’Or por un importe de mil euros cada uno y otros cinco Lletra d’Argent, con una dotación de 500 euros.

Compromiso ambiental y cívico

Si el área de Cultura promueve el uso del valenciano, la concejalía de Emergencia Climática el compromiso ambiental y cívico de las comisiones falleras. Este concurso cuenta con dos modalidades, dotadas cada una de ellas con 1.500 euros, por el que se entregará un premio a la falla más ecológica y sostenible y a la comisión más verde y cívica. En el primer caso, se valorará el monumento fallero y, en particular, los materiales utilizados y las medidas adoptadas para reducir la huella ecológica de la falla. En el segundo, se centra en la gestión del casal y el día a día de la fiesta y tiene en cuenta el respeto al entorno urbano, la gestión de residuos y las acciones para garantizar una convivencia en armonía con el vecindario.

El Ayuntamiento de Alzira también ha destinado 3.000 euros a la convocatoria de un concurso para distinguir a las comisiones que promuevan monumentos accesibles. Se trata de la quinta edición y contempla un primer premio de mil euros, un segundo de 800, mientras que 600 se llevará la comisión que logre el tercero, 400 euros el cuarto y 200 el quinto.

Paralelamente, la asociación Gailes, en colaboración con la concejalía de Fiestas, ha convocado por tercer año el Premi Diversitat a la Crítica LGTBIQ+, una iniciativa que pretende promover el trato respetuoso de la diversidad sexual, de género y familiar en los monumentos falleros. En este caso, se ha contempla un primer premio dotado con cien euros en las fallas grandes y uno de 50 para las infantiles. Las comisiones ganadora se comprometen a visibilizar y dar apoyo a las compañas de sensibilización LGTBIQ+ a través de sus redes sociales u otras acciones de difusión.