La Sección Especial abrirá la 'plantà' de Alzira el día 12 de marzo

Aunque el montaje de carpas siempre llega antes a Alzira, es contemplar el trabajo de los artistas falleros lo que más se espera una vez el calendario ha entrado ya en el mes de marzo. Las comisiones de Sección Especial abrirán el calendario previstó para la "plantà" el jueves día 12.

En una semana, por tanto, los primeros movimientos y el traslado de las piezas que compondrán los monumentos se verán ya por las calles de la ciudad. Así lo pone de manifiesto el calendario de autorizaciones aprobado por el ayuntamiento en base a las peticiones de las Fallas, que permite a dos comisiones a iniciar sus trabajos el día mencionado.

Es el caso de dos de las tres integrantes de la Sección Especial. Tanto Plaça Major como Camí Nou podrán iniciar los preparativos la "plantà" el jueves 12 de marzo a partir de las ocho de la mañana. En el caso de El Mercat, la falla más laureada de los últimos años, está autorizada a hacerlo a partir del día siguiente, 13 de marzo, a partir de las siete y media. Son, por tanto, las más costosas las que pueden ponerse manos a la obra antes que el resto.

En las sucesivas jornadas, se sumarán las comisiones restantes y de forma progresiva. El tamaño del monumento a plantar y la disponibilidad de cada artista fallero es lo que marca el calendario. Por ejemplo, Tulell-Avinguda está autorizada a hacerlo a partir de la tarde del día 14, mientras que en la mañana del día 15 podrán Plaça del Forn o l'Alquenència. Algunas fallas como Sant Joan o Caputxins trabajarán de forma intensa durante la jornada del 16.