Tous, l'Énova y Sumacàrcer lideran los registros de lluvia en la Ribera

Los observatorios meteorológicos de Tous, l'Énova y Sumacàrcer acumulan hasta primera hora de la tarde los mayores registros de lluvia en la Ribera en base a la red de la Associació Valenciana de Meteorlogia (Avamet), en un jornada en la que se ha activado el aviso amarillo en toda la provincia de València por el paso de la borrasca Regina que puede dejar precipitaciones con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas y chaparrones que pueden descargar de manera local más de 20 l/m2 en una hora.

En estos tres observatorios se habían superado los 50 litros por metro cuadrado. En concreto, el pluviómetro de Tous lidera el ránquing comarcal con un 54,6 l/m2 desde la medianoche, seguido por el observatorio de l'Énova con 52,3 y el ubicado en el polideportivo de Sumacàrcer, donde se han recogido 51,3 l/m2. Después de una mañana en la que se han registrado lluvias por momentos muy intensas, la tarde ha comenzado tranquila en prácticamente toda la comarca.

Otros registros de lluvia elevados son el acumulado de 44,2 litros en Manuel, 43,9 y 43,4 se han recogido en otros dos observatorios de Sumacàrcer y 43 l/m2 en el ubicado en el valle de la Casella de Alzira, que habitualmente marca los registros de lluvia más elevados. En Castelló, por su parte, el acumulado era de 42 litros.

Noticias relacionadas

En la Ribera Baixa los registros de lluvia han sido más moderados y, en base a los datos de la red de Avamet, ha sido en Benicull donde se ha marcado el acumulado m´sa elevado con 24,2 l/m2.