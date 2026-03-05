Tous, l'Énova y Sumacàrcer lideran los registros de lluvia en la Ribera
En los tres observatorios se habían superado los 50 l/m2 a primera hora de la tarde en una jornada en la que está activado el aviso amarillo
Los observatorios meteorológicos de Tous, l'Énova y Sumacàrcer acumulan hasta primera hora de la tarde los mayores registros de lluvia en la Ribera en base a la red de la Associació Valenciana de Meteorlogia (Avamet), en un jornada en la que se ha activado el aviso amarillo en toda la provincia de València por el paso de la borrasca Regina que puede dejar precipitaciones con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas y chaparrones que pueden descargar de manera local más de 20 l/m2 en una hora.
En estos tres observatorios se habían superado los 50 litros por metro cuadrado. En concreto, el pluviómetro de Tous lidera el ránquing comarcal con un 54,6 l/m2 desde la medianoche, seguido por el observatorio de l'Énova con 52,3 y el ubicado en el polideportivo de Sumacàrcer, donde se han recogido 51,3 l/m2. Después de una mañana en la que se han registrado lluvias por momentos muy intensas, la tarde ha comenzado tranquila en prácticamente toda la comarca.
Otros registros de lluvia elevados son el acumulado de 44,2 litros en Manuel, 43,9 y 43,4 se han recogido en otros dos observatorios de Sumacàrcer y 43 l/m2 en el ubicado en el valle de la Casella de Alzira, que habitualmente marca los registros de lluvia más elevados. En Castelló, por su parte, el acumulado era de 42 litros.
En la Ribera Baixa los registros de lluvia han sido más moderados y, en base a los datos de la red de Avamet, ha sido en Benicull donde se ha marcado el acumulado m´sa elevado con 24,2 l/m2.
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat
- El rocambolesco intento de secuestro de una mujer en Polinyà de Xúquer acaba con cuatro detenidos
- Cullera sigue los pasos de Carlet y Carcaixent e impulsa una ordenanza 'antiokupas
- Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira
- Tres perros atacan a un ciclista en Alzira: “Era como un documental de lobos que van en manada a por un ciervo, pero el ciervo era yo"