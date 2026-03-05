Vaivén: Sollana aspira a participar en el Grand Prix de RTVE

No es broma. Con esas tres palabras, el Ayuntamiento de Sollana ha dado a conocer a sus vecinos que participará en el proceso de selección del mítico Grand Prix (RTVE). Ya ha abierto el periodo de inscripción para elegir a 35 participantes que, si todo cuadra y el pueblo acaba entrando en la edición, serían la cuadrilla encargada de representar al municipio con energía, risas y espíritu de equipo.

El Grand Prix es ese concurso emblemático de la televisión donde los pueblos se dejan la dignidad en la puerta… pero se llevan gloria, aplausos y momentos legendarios. Pruebas locas, muchas caídas, carreras imposibles y un ambiente de “fiesta mayor en prime time” que convierte a cualquier vecino en héroe nacional durante un cuestión de segundos.

El consistorio busca personas con energía, ganas de pasarlo bien y espíritu de equipo, que cumplan estos requisitos: tener entre 18 y 35 años, estar empadronado/a en Sollana, tener buena forma física (habrá pruebas de fuerza, habilidad, destreza, resistencia, equilibrio y agilidad), y no padecer ninguna patología o limitación médica que impida participar con normalidad en las pruebas.