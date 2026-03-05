Vaivén: Sollana aspira a participar en el Grand Prix de RTVE
El ayuntamiento busca aspirantes por si pasa el proceso de selección
No es broma. Con esas tres palabras, el Ayuntamiento de Sollana ha dado a conocer a sus vecinos que participará en el proceso de selección del mítico Grand Prix (RTVE). Ya ha abierto el periodo de inscripción para elegir a 35 participantes que, si todo cuadra y el pueblo acaba entrando en la edición, serían la cuadrilla encargada de representar al municipio con energía, risas y espíritu de equipo.
El Grand Prix es ese concurso emblemático de la televisión donde los pueblos se dejan la dignidad en la puerta… pero se llevan gloria, aplausos y momentos legendarios. Pruebas locas, muchas caídas, carreras imposibles y un ambiente de “fiesta mayor en prime time” que convierte a cualquier vecino en héroe nacional durante un cuestión de segundos.
El consistorio busca personas con energía, ganas de pasarlo bien y espíritu de equipo, que cumplan estos requisitos: tener entre 18 y 35 años, estar empadronado/a en Sollana, tener buena forma física (habrá pruebas de fuerza, habilidad, destreza, resistencia, equilibrio y agilidad), y no padecer ninguna patología o limitación médica que impida participar con normalidad en las pruebas.
