El Alzira FS recibe al Movistar Inter con el reto de mejorar en defensa para volver a puntuar

Tarde de Primera División la que se vivirá este viernes en Alzira. El Hortitec Alzira Tenis Taula recibirá al líder y futuro campeón de Superdivisión, el Cajasur Priego de Córdoba a las 18’30 h. en el pabellón Pérez Puig.

A continuación, a las 20’45 h. el Family Cash Alzira FS recibirá al histórico Movistar Inter en el Palau d’Esports. “Un partido en el que tenemos poco que perder y mucho que ganar”, resume el entrenador del Family, Braulio Correal. Los madrileños no son aspirantes al título de liga regular –el 'play-off' es otra historia- “pero tienen grandísimos jugadores como el máximo goleador de la liga, Javi Mínguez -17 tantos-, Paniagua (13), Cecilio (12) o Raya (10)”. Estos dos además, son recientes campeones de Europa. “Hasta su portero –el veterano de 40 años y laureadísimo Jesús Herrero- no es solo un cancerbero sino un segundo cierre”.

Lo que tiene claro el técnico alzireño es que “los principales enemigos somos nosotros. No podemos repetir una primera parte como la de Tudela cuando somos capaces de hacer la segunda en la que merecimos empatar”, repasa Correal. Ante la avalancha ofensiva prevista, el técnico del Family insiste en que hay que mejorar la concentración defensiva puesto que el Alzira FS es el equipo más goleado de la liga. “En ataque somos los novenos más goleadores por lo que hay que salvaguardar la retaguardia”, incide.

Braulio seguirá teniendo las bajas de Yunii, Cola y Darrieer amén de la de Peiró.

Quien no vestirá más la elástica alzireña esta temporada será Àlex Lluch. Cerrado el mercado de fichajes tanto en Primera como en Segunda División, el cancerbero jugará en el club de su localidad, Mataró, en Segunda B. El Alzira FS lo ha cedido al actual líder del grupo 3 de Segunda División B que 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El catalán tiene contrato hasta 2027. Tras perder la práctica totalidad de minutos por las actuaciones de Adrián Pereira, la llegada del brasileño Deivd le dejaba sin ninguna opción de jugar.

Para seguir promocionando al equipo, después de la invitación realizada a todos los clubes alzireños para ver el último partido en casa que aceptaron 200 personas, para hoy se ha invitado a todos los clubes valencianos de fútbol sala. Han confirmado su presencia unas 500 personas con lo que se ha de conseguir que el Palau sea una caldera que disfrute como aquel 23 de diciembre de 2023 en el que se consiguió la única victoria de los ocho enfrentamientos que han tenido en liga.