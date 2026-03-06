Alzira mantiene la cabalgata de las Fallas y deja en el aire el concurso de paellas por la previsión de lluvias esporádicas
La Junta Local Fallera se guarda de margen hasta dos horas antes del desfile para cambiar de guion si la meteorología se volviera más adversa de lo que dictan los últimos pronósticos
La incertidumbre meteorológica mantiene en vilo a las Fallas de Alzira. Por el momento, la cabalgata multicolor, prevista para el sábado, se mantiene en el calendario. En cambio, la celebración del concurso de paellas, programado para el domingo, todavía no ha sido confirmada ni descartada.
Según las previsiones de los servicios meteorológicos contratados por el Ayuntamiento de Alzira, el sábado se espera que las lluvias remitan de forma progresiva y que el cielo se vaya despejando a medida que las precipitaciones se desplacen hacia el norte. De cara al domingo, podrían registrarse lluvias residuales.
A priori, el escenario parece benévolo, al menos mucho más favorable de lo que temían las 34 comisiones falleras, que contemplaban la posible suspensión generalizada de los actos.
Con todo, la situación puede cambiar en cualquier momento. “Es muy difícil poder reaccionar con un clima tan inestable. Vamos a estar pendientes en todo momento de lo que nos dicen los informes y previsiones meteorológicas antes de actuar”, ha explicado a Levante-EMV la presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés.
Tras una reunión con los presidentes celebrada en la noche del jueves, y con las previsiones meteorológicas más recientes sobre la mesa, se acordó que la cabalgata multicolor siga adelante. No obstante, dos horas antes de su inicio, la climatología determinará si se mantiene el plan previsto o si se produce un cambio de última hora. “Nos adaptaremos a lo que nos venga, pero todo hace indicar que no estamos ante un episodio de gravedad. De ser así, si llueve de forma puntual, nos fastidiaremos”, ha añadido Vallés.
Reunión pendiente
También está previsto que representantes de la Junta Local Fallera y del patrocinador del concurso de paellas —previsto inicialmente para el domingo— se reúnan a lo largo de este viernes para analizar la situación. Por el momento, no se ha adoptado una decisión definitiva sobre su celebración, aunque se considera que, dada la naturaleza de la prueba, con elaboraciones al aire libre, este acto es más susceptible de cancelación que la cabalgata.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alzira ya ha diseñado un “plan B” para el Concurs Nacional d’Espardenyà Francisco José García, que también está previsto para el domingo, siempre que el tiempo lo permita. En ese caso, el certamen se aplazaría al domingo siguiente, aunque todavía está por concretar la ubicación, ya que en esa nueva fecha la plaza del Reino, escenario habitual de esta cita gastronómica, acogerá el disparo de una mascletà.
