Un dron detecta en Carcaixent una cuadrilla que robó 63.000 kg de naranjas

La vigilancia preventiva da resultados en la Ribera Alta. Un vuelo de dron realizado por la Policía Local de Carcaixent ha permitido a la Guardia Civil actuar contra cuatro personas sospechosas de haber robado más de 63.000 kilos de naranjas en varios municipios de la comarca.

Según ha detallado el propio instituto armado, las patrullas de vigilancia rural desplegadas durante la campaña de recolección de cítricos identificaron, a través de un dispositivo RPA, a una cuadrilla que estaba recolectando fruta en una explotación, aparentemente sin autorización del propietario.

Ante esta situación, la información fue trasladada a la Guardia Civil. El Equipo Roca analizó los datos y localizó el punto en el que los investigados vendían el género presuntamente sustraído. Además, los agentes comprobaron que los autores utilizaban una empresa de cítricos legalmente constituida para dar apariencia de legalidad a las ventas de la fruta robada.

Posteriormente, los investigadores analizaron las operaciones comerciales realizadas por este grupo y detectaron irregularidades en la entrega de 63.093 kilos de naranjas, con cuya venta los autores habrían obtenido un beneficio de hasta 14.613 euros.

Como resultado de la operación, un hombre de 28 años ha sido detenido. Además, otras cuatro personas, de entre 34 y 60 años, permanecen investigadas. A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de hurto y falsedad documental.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Alzira.