Gavarda refuerza la protección contra incendios e inundaciones

El Ayuntamiento de Gavarda ha impulsado una actuación integral de limpieza y mantenimiento en los principales barrancos del término municipal con el objetivo de reforzar la protección frente a incendios forestales y reducir la vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales. La intervención se ha centrado especialmente en los barrancos de la Font Dolça y la Font del Baladre, los dos cauces que mayor volumen de agua recogen en el municipio, y se ha extendido también al barranco de l’Hort de la Viuda y al de la Pedrera dels Sants.

Se trata de una actuación estratégica que responde a una planificación técnica y preventiva, concebida no solo como una tarea puntual de limpieza, sino como parte de una política municipal de gestión responsable del territorio. El consistorio ha apostado por una intervención profunda, sostenida en el tiempo y ejecutada con criterios ambientales, que combina sostenibilidad, prevención de riesgos y mejora del paisaje rural.

Los trabajos han sido desarrollados principalmente a través del programa Emerge 2026, gracias al cual el ayuntamiento ha contratado durante seis meses a una brigada forestal formada por un capataz y cinco peones especializados. Esta brigada ha contado con una financiación de 66.000 euros procedente del programa. A esta dotación se ha sumado el refuerzo del personal municipal, así como la utilización de maquinaria, vehículos y herramientas agrícolas de propiedad municipal, lo que ha permitido ampliar el alcance de la intervención y optimizar los recursos disponibles.

Limpieza de residuos y vegetación

La actuación ha consistido en la retirada manual y mecanizada de cañas invasoras, especialmente en los tramos donde esta especie había colonizado de forma masiva el cauce, dificultando el flujo del agua y generando acumulaciones de material combustible. Asimismo, se ha procedido al desbroce de maleza y a la limpieza de matorrales secos tanto en el lecho de los barrancos como en sus márgenes, con el fin de reducir la carga vegetal susceptible de arder durante los meses de verano.

Además, se han eliminado residuos vegetales acumulados y restos arrastrados por anteriores lluvias, siempre respetando la vegetación autóctona de ribera. El equipo técnico ha prestado especial atención a la conservación de especies arbustivas y arbóreas que cumplen una función ecológica fundamental, tanto en la retención de suelos como en la estabilidad de los taludes y la preservación de la biodiversidad local.

El alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, ha subrayado la importancia de esta actuación como medida preventiva y como ejemplo del compromiso municipal con la seguridad y el entorno.