El gobierno de Sueca carga contra la jueza que anuló la subida del IBI: "Ha tocado todos los palos y ninguno bien"

El gobierno de Sueca cargó en el pleno que la corporación municipal celebró el jueves contra la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València que firma la sentencia que anuló la modificación de la ordenanza que regulaba la subida del 35% del IBI en Sueca para el ejercicio 2025. Fue la concejala de Compromís y primera teniente de alcalde, Pilar Moncho, quien cuestionó la resolución en los siguientes términos: “Esta señora [...] ha tocado todos los palos y ninguno bien”.

La sesión, en la que se vivieron momentos de tensión, abordó el contenido del fallo, adelantado en primicia por Levante-EMV. El documento considera que el consistorio no siguió los principios establecidos en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto regula las actuaciones que debe adoptar un ayuntamiento cuando cierra el ejercicio con un remanente de tesorería negativo, y el orden legal es claro: primero debe reducir el gasto; si esto no es posible, recurrir a la contratación de créditos; y, como última opción, aumentar los ingresos para que el presupuesto del ejercicio siguiente presente superávit.

La coalición de gobierno formada por Sueca x Davant, Compromís y la concejala del PP Carolina Torres defendió a principios de semana la legalidad de la ordenanza y limitó el alcance de la sentencia, al entender que el ayuntamiento solo estaría obligado a devolver el incremento al único contribuyente que ha pleiteado contra la medida en el caso de que se confirme. Sin embargo, el fallo ha generado una reacción popular que reclama una devolución generalizada bajo el sentimiento compartido de que lo que está mal hecho para uno, lo está para todos.

Historial de la magistrada

La concejala no adscrita Isabel Benet, ex del PP, repartió responsabilidades entre el ejecutivo anterior a la moción de censura y el constituido posteriormente, y acusó al actual de elegir “la vía más fácil” para cuadrar las cuentas del consistorio. Por su parte, la edil de Hacienda, Noelia Benedito (SxD), defendió la medida: “No nos gusta, es impopular y nos afecta como a cualquiera, pero se tuvo que asumir por la situación en la que estaba el ayuntamiento”.

Sin embargo, fue Moncho quien mostró una actitud más crítica tanto con el procedimiento judicial como con la persona que instruyó el caso. “Es curioso que tengamos una sentencia tan rápida, cuando la resolución de alcaldía que nombró al abogado y al procurador es del 5 de febrero. En menos de un mes”, señaló durante la sesión del jueves. A continuación, añadió: “Esta señora, que estaba en Xàbia o Dénia, no sé, que la tiraron de allí y la enviaron a Castellón a un juzgado de lo penal porque no quería oficiar matrimonios de personas del mismo sexo, ahora está en València y lleva temas contencioso-administrativos; ha tocado todos los palos y ninguno como toca. No soy licenciada en Derecho, pero no puedo digerir la sentencia, no la entiendo, por varios motivos. Por ejemplo, mezcla impuestos y tasas”.

Consecuencias a futuro

Durante el pleno, el gobierno no aclaró cuál será su siguiente movimiento. La propia Moncho explicó que los servicios jurídicos del consistorio ya trabajan en el asunto. El ejecutivo sí manifestó hace varios días su intención de solicitar una aclaración de sentencia, una petición que, en la práctica, da al ayuntamiento un mayor margen de tiempo para preparar el más que presumible recurso contra la sentencia que anula la subida del IBI.

El socialista Joan Carles Vázquez, por su parte, advirtió de que, en caso de que el fallo adquiera firmeza, el consistorio debería prepararse para el futuro, ya que “puede crear consecuencias en forma de demandas”. “De momento, ya les han dicho que no lo han hecho bien, porque primero tenían que reducir gasto y, si no era suficiente, pedir un préstamo”, agregó.

Cuando tomó la palabra el alcalde de Sueca, Julián Sáez (SxD), lanzó una comparativa que los socialistas consideraron de mal gusto: “Es poesía ver al PSOE pidiendo contención del gasto, como cuando Maradona pedía a la juventud que no se drogara. Sin acritud”. Ante la petición de disculpas formulada por Vázquez, Sáez respondió que no retiraría sus palabras, aunque sí expresó un mensaje de perdón: “Voy a pedir perdón. Por haber sido unos ingenuos y pensar que gobernando con los socialistas íbamos a poder cambiar las cosas”.