La incorporación a la red del itinerario del Fort convierte a Cullera en la ciudad valenciana con más Senderos Azules

Cullera se ha convertido en la localidad de la Comunitat Valenciana con mayor número de Senderos Azules tras lograr por primera vez este reconocimiento para el itinerario del Fort, que se suma a los ya consolidados del Cap de Cullera y del recorrido Playa y Estany. Con estos tres distintivos, la ciudad refuerza su posición como referente autonómico en la puesta en valor de sus espacios naturales y paisajísticos a través de itinerarios que combinan naturaleza, cultura, historia y turismo sostenible, destacan fuentes municipales.

La entrega de los galardones ha tenido además un carácter especial este año, ya que Cullera ha sido la sede elegida para la gala nacional organizada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad que concede estos reconocimientos. El acto, celebrado en el Auditorio Municipal, ha reunido a representantes de distintos municipios españoles para recoger los 194 Senderos Azules concedidos en todo el país en 2026, una red que supera ya los 1.200 kilómetros de recorridos señalizados.

Durante el acto, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado el valor del reconocimiento y subrayado que el liderazgo alcanzado por el municipio en la Comunitat Valenciana «no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta firme, sostenida y exigente por la calidad ambiental, la conservación del patrimonio y un modelo turístico basado en la sostenibilidad».

El primer edil ha remarcado además que los senderos locales «no solo ofrecen paisaje, sino también historia, tradiciones y una conexión directa con lo que somos como pueblo», al integrar en sus recorridos elementos patrimoniales, culturales y paisajísticos de gran valor.

El Fort, un nuevo referente ambiental y patrimonial

El nuevo Sendero Azul del Fort de Cullera es, según el consistorio, uno de los reconocimientos más simbólicos para la ciudad. El itinerario, de 2,8 kilómetros y con un desnivel aproximado de 200 metros, permite ascender hasta el punto más alto de la Serra de les Raboses, desde donde se contemplan amplias panorámicas de la bahía de Cullera, la desembocadura del río Júcar, los arrozales de la Ribera y buena parte del litoral valenciano.

El recorrido comienza en la parte alta de los Jardines del Mercado, en pleno centro histórico, y asciende por la calle Calvario a través de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Desde allí continúa por una senda empedrada hasta la explanada del santuario de la Virgen del Castell y el castillo de Cullera, antes de culminar en el Alto del Fort, situado a unos 234 metros de altitud.

Este enclave posee además una notable carga histórica, ya que por su posición estratégica fue ocupado por diferentes culturas a lo largo del tiempo, desde época ibérica hasta etapas medievales y contemporáneas, al permitir el control de rutas marítimas, fluviales y terrestres entre el interior y la costa.

Acantilados únicos y un humedal de gran valor ecológico

Los otros dos senderos que mantienen el distintivo refuerzan también la diversidad paisajística del municipio.

El Sendero Azul del Cap de Cullera recorre la zona de acantilados del Faro, un enclave singular que constituye el único paisaje rocoso de estas características en toda la provincia de València. Con una longitud aproximada de dos kilómetros y un desnivel mínimo, el itinerario permite recorrer desde la playa del Dosel hasta la punta de la isla de los Pensamientos a través de un paseo accesible y de baja dificultad.

Por su parte, el sendero Playa y Estany de Cullera discurre por uno de los espacios naturales más valiosos del término municipal. El recorrido conecta la zona agrícola del sur del municipio con la laguna de l’Estany, un humedal de transición entre el marjal y el litoral que alberga una notable diversidad de fauna y flora y está incluido en el catálogo autonómico de zonas húmedas.

El itinerario bordea la laguna y llega hasta la playa tras atravesar caminos rurales entre campos de naranjos y huerta, ofreciendo además miradores naturales desde los que observar este ecosistema de aguas salobres conectado con el mar.

Para el alcalde, la celebración en Cullera de la gala nacional de los Senderos Azules supone también una oportunidad para proyectar la imagen del municipio a nivel estatal.

«Es un orgullo que Cullera haya sido elegida para acoger este encuentro, porque nos permite mostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad y situar a la ciudad como un destino que apuesta por la excelencia ambiental», señaló. Con estos tres reconocimientos, Cullera consolida su red de itinerarios naturales como uno de los principales atractivos turísticos del municipio y refuerza su estrategia de combinar patrimonio, paisaje y turismo responsable como eje de desarrollo.