El juez manda a prisión a dos de los detenidos en otra espectacular operación antidroga en l'Alquerieta

El titular de la plaza judicial número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de los detenidos en otra espectacular redada realizada esta semana por la Policía Nacional en el barrio de l’Alquerieta contra el tráfico de drogas. El juez ha recibido esta mañana a los cuatro detenidos -otras fuentes apuntan que en la operación se llegó a arrestar a seis personas- y ha mandado a prisión a los que considera los principales implicados en los hechos, en una causa abierta por delitos contra la salud pública (presunto tráfico de cocaína, heroína, hachís y marihuana), organización criminal, blanqueo de capitales y receptación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los otros dos detenidos que han comparecido este lunes en los juzgados de la calle Ronda de Algemesí de Alzira en medio de un gran dispositivo de seguridad, un hombre y una mujer, han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos, según las mismas fuentes.

No obstante, el varón también ha ingresado finalmente en prisión provisional por orden de un juzgado de violencia sobre la mujer en el marco de una causa distinta por violencia de género, ha aclarado el TSJ.

La Policía Nacional se desplegó en la madrugada del miércoles por el barrio de l’Alquerieta en una nueva operación contra el tráfico de estupefacientes que no había trascendido a la opinión pública, en la que unidades de la Comisaría de Alzira-Algemesí que han dirigido la investigación contaron con el apoyo de otras especiales del cuerpo desplazadas “ex profeso”. Se movilizaron alrededor de treinta agentes que entraron por sorpresa en varios inmuebles de forma simultánea para practicar las detenciones y proceder a los registros. No ha trascendido la cantidad de droga inacutada en la operación.

La concentración de familiares y amigos de los detenidos ante el juzgado este viernes ha provocado un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional.