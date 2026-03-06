Maria del Mar Bonet y Borja Penalba presentan en Sueca el concierto dedicado a la obra de Joan Fuster

La cantante y compositora mallorquina Maria del Mar Bonet y el cantautor y guitarrista valenciano Borja Penalba ofrecerán este sábado 7 de marzo (19.30 h) un concierto en el Centro Municipal Bernat i Baldoví de Sueca con el título “Fusterianament… i amb molt de mim”, un espectáculo dedicado a la obra y al pensamiento del escritor suecano Joan Fuster.

El recital, que contará también con la participación del percusionista Antonio Sánchez, pondrá música a diversos textos de Joan Fuster. Entre las piezas que forman parte del repertorio destacan “Els ulls”, “No tenir-te”, “Escampadissa” y “Criatura dolcíssima”, con composiciones originales y también versiones de músicas creadas anteriormente por Matilde Salvador y Lluís Llach.

Algunas de estas piezas tienen su origen en una propuesta formulada en 2021 por el gestor cultural Abel Guarinos, entonces director general del Institut Valencià de Cultura, quien animó a Maria del Mar Bonet y Borja Penalba a profundizar en la obra de Joan Fuster y a musicalizar algunos de sus poemas y textos breves. Fruto de aquella iniciativa nacieron, entre otras, las composiciones “Els ulls” y “No tenir-te”, creadas e interpretadas por ambos artistas.

Ambas piezas se estrenaron dentro del espectáculo homenaje “Cent de Fuster”, celebrado en el Teatro Principal de València el 22 de noviembre de 2022, coincidiendo con el día en que el escritor de Sueca habría cumplido cien años.

Este concierto tiene también un valor simbólico, ya que cierra una etapa de colaboración artística entre Maria del Mar Bonet y Borja Penalba, quienes durante años han compartido escenarios en numerosos recitales. El proyecto musical en torno a Fuster nació a raíz de la conmemoración del centenario de su nacimiento y ha continuado creciendo con conciertos en distintos lugares.

Visita al Espai Fuster

Como preludio del recital, los artistas han visitado este viernes el Espai Joan Fuster, donde han mantenido un encuentro con representantes institucionales y culturales. En la reunión han participado el alcalde de Sueca, Julián Sáez; la concejala de Cultura, Mercé Sorrentino; el propio Abel Guarinos; y el director del festival Barnasants, Pere Camps, proyecto en red que colabora en la programación y difusión de este concierto, organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Sueca. En la visita guiada por Enric Alforja, tanto Bonet como Penalba han mostrado su sorpresa por la cantidad y calidad de los materiales conservados en el centro y por la función didáctica que se desarrolla en él, coincidiendo con diversos grupos escolares que visitaban el espacio durante la mañana.

Durante la visita, los dos intérpretes también han recordado que ya habían estado en la casa de Joan Fuster en el año 2013, antes de su inauguración oficial, en una visita “clandestina y amistosa” guiada por Joan Baldoví, entonces diputado en el Congreso.

Finalmente, el Ayuntamiento de Sueca obsequió a los artistas con el libro “Fuster i les Illes Balears”, volumen 33 de la colección Càtedra Joan Fuster, que se presentaba esa misma tarde en el mismo espacio.

El concierto del sábado promete convertirse en un encuentro entre música, poesía y memoria cultural, en el que Maria del Mar Bonet y Borja Penalba homenajearán a Joan Fuster y a la lengua compartida con un repertorio cargado de sensibilidad mediterránea y compromiso cultural.