Polinyà de Xúquer: "Sin los ayuntamientos no hay reconstrucción posible"

Como muchos de los problemas de la sociedad actual, el papel de las administraciones locales ha sido, es y sobre todo será indispensable. Los ayuntamientos continúan siendo considerados instrumentos institucionales de segunda. Alguien en un despacho lejano decide qué y cómo se debe hacer y los ayuntamientos, generalmente sin que se les asignen más recursos económicos, tienen que ejecutar dichas políticas. Desde hace años, muchos de quienes participan en la política local defienden la mayoría de edad de los consistorios como institución. Se reivindican como una pieza fundamental de la intervención de la administración en la vida civil.

Muchos municipios valencianos, como Polinyà de Xúquer, han hecho y continúan haciendo un esfuerzo ingente para utilizar los fondos de la reconstrucción por la dana de la forma más ágil posible. Es cierto que desde el resto de administraciones (estatal y autonómica) se está intentando dotar a los municipios de recursos económicos y de una cierta autonomía para llevar a cabo dicha reconstrucción.

Un esfuerzo que no termina

Pero también es cierto que desde hace tiempo se reclaman medidas extraordinarias para agilizar una reconstrucción que no puede esperar años. Entendiendo la situación como extraordinaria, no puede abordarse con los procedimientos administrativos ordinarios, largos y farragosos. Resulta difícil explicar a la ciudadanía que, años después, muchas infraestructuras esenciales de los municipios puedan continuar sin funcionar al 100 %.

Es importante que el resto de administraciones tome nota de que, al igual que ocurre con la reconstrucción, otros problemas extraordinarios del momento actual —sostenibilidad, resiliencia, vivienda, movilidad— tampoco podrán solucionarse sin la implicación activa de los ayuntamientos y de la sociedad civil.