El precio de la vivienda alcanza en Sueca su valor más alto desde 2009

El crecimiento del precio de la vivienda en Alzira en 2025 no es un hecho puntual. El aumento registrado en la capital de la Ribera Alta también se ha producido —aunque en distinta proporción— en ciudades como Algemesí o Sueca. En esta última, el mercado inmobiliario alcanza ya cifras que no se veían desde 2009.

Los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, correspondientes al último trimestre de 2025 en ciudades de más de 25.000 habitantes, sitúan el valor medio del metro cuadrado en Sueca en 1.297,6 euros tras experimentar un crecimiento del 16,4% en solo un año. Habría que remontarse al tercer trimestre de 2009 para encontrar, en la serie histórica, una cifra superior.

Se trata, además, del segundo año consecutivo de incremento, aunque el anterior fue de menor magnitud. Entre 2023 y 2024, el precio de la vivienda pasó de 1.032,9 €/m² a 1.115 €/m², lo que supone un aumento anual del 8%.

Algemesí, en cambio, encadena tres años de precios al alza. De 2022 a 2023, el valor del metro cuadrado pasó de 671,3 €/m² a 727,6 €/m², es decir, un 8,4% más. Durante el siguiente ejercicio, el incremento fue del 12,8%, hasta situarse en 820,7 €/m². Para rematar, el balance ministerial refleja un crecimiento del 14,9% en 2025, año que se cerró con un promedio de 942,7 €/m².

A pesar del aumento registrado en los últimos años, Algemesí es la ciudad más barata para vivir en la provincia entre aquellas que superan los 25.000 habitantes. Junto a Ontinyent (987,2 €/m²), ninguna otra ofrece pisos o casas por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado.