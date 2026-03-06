El precio de la vivienda encadena en Alzira tres años de fuertes subidas tras dispararse un 23% en 2025

La vivienda corre y los sueldos caminan. En la Ribera, comprar un piso en Alzira sin asfixiar las cuentas familiares es cada vez más complicado: mientras los salarios en España crecen por debajo del 5% anual, en Alzira el precio de la vivienda encadena subidas muy superiores. Solo en 2025, el precio medio de la vivienda en Alzira se incrementó un 23,2%, hasta alcanzar los 1.172,1 €/m², lo que consolida un encarecimiento de más del 60% desde finales de 2022 e implica situarse en el nivel más alto desde 2009.

Los datos lo evidencian: el acceso a la vivienda es cada vez más exigente. Según las estadísticas basadas en las tasaciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la escalada de precios que ha experimentado el mercado inmobiliario sitúa el valor del metro cuadrado en cifras que no se veían en la comarca desde hace más de quince años, poco después de que estallara la burbuja inmobiliaria que desembocó en una crisis económica global.

La escalada del precio del metro cuadrado no se detiene. Aunque la serie estadística registra algún descenso entre trimestres, a estos les sigue de inmediato un repunte mucho mayor. De este modo, cada uno de los últimos tres años se ha saldado con incrementos cuya magnitud también ha ido en aumento. De media, el precio del metro cuadrado en Alzira se situaba en 731,3 euros en el último trimestre de 2022. Doce meses más tarde, la cifra ascendía ya a 817,4 euros, lo que supuso una subida del 11,8%.

Crecimiento demográfico

Y la tendencia ha continuado en los ejercicios sucesivos. El año 2024 cerró con un valor promedio de 951,5 euros, lo que significa un crecimiento anual del 16,4%. En 2025 ocurrió de nuevo: no solo se produjo un aumento, sino que fue de mayor proporción. El dato del último trimestre, el más reciente publicado por el ministerio, eleva el precio de la vivienda en Alzira hasta los 1.172,1 €/m², es decir, un 23,2% más.

El encarecimiento de la vivienda se ha producido en un contexto en el que confluyen dos factores que ayudan a explicar la tendencia. Por un lado, destaca el crecimiento demográfico continuado que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Con casi 50.000 habitantes censados, Alzira ha atraído vecinos de forma sostenida gracias a la pujanza de sus empresas y a la amplia cartera de servicios que ofrece. Sin embargo, esto choca de forma frontal con la escasa construcción de vivienda ejecutada desde la crisis. Son pocas las promociones urbanísticas que se han desarrollado en época reciente.

Reactivación de la construcción

Es, precisamente, en un momento en el que los precios de la vivienda no dejan de subir cuando las oportunidades de negocio se hacen más evidentes para las constructoras. En los últimos meses se han activado grandes proyectos inversores que buscan ampliar el parque de vivienda de la capital de la Ribera Alta. Uno de los más conocidos fue el anuncio de una inversión de 70 millones de euros por parte de Promociones Iferga para construir 440 viviendas en tres nuevos bloques en la plaza de Cartonajes Suñer. Con más de un centenar de ellas bajo el paraguas de la protección pública, la prerreserva de pisos generó colas durante varios días frente a la puerta de una céntrica inmobiliaria.

No es la única iniciativa. Como ya ha informado Levante-EMV, el Ayuntamiento de Alzira tiene sobre la mesa un estudio de detalle de una constructora local que proyecta un bloque de viviendas en un sector próximo a la Plaça de la Generalitat, donde la ordenación urbanística prevé hasta diez plantas y ático. Además, está previsto iniciar este año la comercialización de otra promoción más reducida —tres alturas y dúplex— junto a la avenida Blasco Ibáñez. El interés por el sector de Tulell, paralizado durante más de una década pese a haber sido concebido como la principal área de expansión urbana, es cada vez mayor.

A ello se suma el proyecto impulsado por una plataforma de microinversores que tiene como objetivo comprar el antiguo hotel Reconquista, cerrado desde hace más de diez años, y reformarlo para que albergue alrededor de medio centenar de pisos “premium”, con zonas comunes, gimnasio y plazas de garaje. El mercado inmobiliario en Alzira se mueve ante una oportunidad de negocio que no deja de crecer.