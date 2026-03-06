Real vive las Fallas más madrugadoras de la Ribera pendiente de la lluvia

El calendario fallero de Real siempre ha estado condicionado por el éxodo de los músicos del municipio a otras ciudades -y en particular a València- en la semana grande de San José y, este año, no es una excepción. Las dos comisiones activas en el pueblo, que reúnen a más de 570 falleros, viven esta semana sus fiestas josefinas, aunque condicionadas por la lluvia. Tanto la comisión Rahal, la más veterana -que encendió la llama de la fiesta en el año 1993-, como l'Estoreta Velleta, más joven ya que se sumó a las celebraciones en el año 2013, ya exhiben en la calle sus fallas desde mediados de semana. Pese a la amenaza de lluvia, el jueves pudieron celebrar todos los actos programados y este viernes afrontan una jornada festiva "con ilusión" y ajustando la programación prevista al aire libre "sobre la marcha" en función de las condiciones meteorológicas, explican representantes de las dos comisiones.

La falla Rahal cuenta actualmente con algo más de 300 falleros. Los monumentos de este año llevan la firma de Miguel Banaclocha y Francisco José Dauder. En el caso de l'Estoreta, por su parte, cuenta con un censo próximo a los 270 falleros y ha encargado sus fallas a Christian Garcia Carrasco.

Las fiestas suelen celebrarse la semana completa previa a la de San José, aunque el hecho de que los músicos de Real ya tengan compromisos para el domingo 15 de marzo en València ha obligado a adelantar un poco más si cabe las celebraciones, que concluirán el domingo 8 con la "cremà".

Los falleros de Rahal han celebrado el jueves el "passacarrer coeter", en el que se disparan petardos de salidas, y el concurso de "play-back", y para hoy está prevista "l'entrà de la Murta", como principal acto de calle.

La falla de l'Estoreta ha arrancado la jornada con el almuerzo de la mujer, en el que son los hombres los que lo sirven, y tiene previsto celebrar juegos infantiles y un pasacalle vespertino par recoger a los represetantes. Las dos están pendientes del cielo para adaptar la programación

Al margen de los actos propios de cada una de ellas, este sábado ambas fallas compartirán la ofrenda de flores por la tarde y el domingo el "tren faller", antes de la "cremà" de los monumentos.