La reparación del alcantarillado de l'Alcúdia absorbe más del 80% de los fondos para la reconstrucción

La cifra abruma: 31 de los 37 millones de euros de los fondos del Gobierno de España para la reconstrucción de infraestructuras asignados a l’Alcúdia se destinarán a la reparación del alcantarillado y otras instalaciones de canalización de agua, con el objetivo de reducir el riesgo de inundación. Esto supone el 83,8% del montante global y pone de manifiesto, una vez más, el grado de destrucción que provocó el desbordamiento del río Magro en la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024. El ayuntamiento prevé que las obras puedan comenzar tras el verano, una vez completados los trámites administrativos pendientes.

Según los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, el consistorio cifra en unos 37 millones de euros la “ayuda histórica” movilizada por el Gobierno para la reconstrucción del municipio. El ayuntamiento tiene de margen hasta julio para presentar ante el Ministerio de Política Territorial las memorias de los proyectos a ejecutar, aunque ya ha remitido informes con actuaciones por un importe de 24 millones de euros, alrededor del 65% del total que se gestionará.

Gran parte de este dinero se destinará a la reposición y mejora de infraestructuras hidráulicas, unas obras de gran complejidad técnica cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante futuras inundaciones.

Controles y limpieza

En concreto, la reconstrucción y mejora de las redes de saneamiento y colectorescuenta con una dotación de 15,3 millones de euros. A ello hay que sumar la construcción de un nuevo sistema receptor de aguas pluviales entre la calle Patraix y la avenida Comte Serrallo, que necesitará una inversión cercana a los 4,5 millones de euros. En paralelo, y con la colaboración de Aguas de Valencia, se prevé una inversión de 8,2 millones de euros para diversas actuaciones de saneamiento que incluyen limpieza de la red, controles analíticos y también la renovación de colectores.

A estas cantidades se añaden los tres millones de euros destinados a implantar mejoras en los sistemas de suministro de agua potable tanto del casco urbano como, especialmente, de la zona norte; cerca de 3,5 millones de euros para actuar en varios tramos de la red de abastecimiento; y otros 2,5 millones de euros que financiarán actuaciones en la estación depuradora.

“Son inversiones muy importantes para mejorar nuestra capacidad de prevención”, ha explicado la alcaldesa en funciones de l’Alcúdia, Àngels Boix, quien ha añadido: “Sabemos que no siempre se ve lo que estamos haciendo, pero no hemos parado de trabajar para recuperar y mejorar el municipio. De hecho, seguimos enviando memorias para poder ejecutar todavía más proyectos”. Boix estima que las obras podrían comenzar tras el verano, una vez se completen todos los trámites administrativos.

Parques y jardines

No son las únicas intervenciones previstas. El ayuntamiento ya activó la vía de emergencia para contratar las obras que, en estos momentos, reparan las múltiples deficiencias que la dana dejó en el sistema de alumbrado público. Los operarios trabajan en la renovación integral del cableado y de los cuadros eléctricos dañados por el barro, así como en la instalación de farolas provisionales con energía solar.

Asimismo, el consistorio también espera comenzar en breve una fase de obras por valor de 1,2 millones de euros para reparar los dieciséis parques municipales que arrasó la riada. Mientras, la CHJ continúa con la construcción de una mota protectora de casi un kilómetro de longitud, que en algunos tramos alcanza los seis metros de altura.

“Esta tragedia ha supuesto un reto sin precedentes, pero avanzamos en la reconstrucción de l’Alcúdia para salir reforzados. No solo reconstruimos lo dañado: proyectamos una localidad más resiliente, mejor preparada y capaz de ofrecer una respuesta más eficaz ante emergencias. El esfuerzo de hoy es la garantía de una ciudad más moderna y segura para todos”, ha concluido Boix.