Sollana recuerda a Paquita Estarelles en el Día Mundial de los Desaparecidos tras casi dos años de incertidumbre

El Ayuntamiento de Sollana quiere visibilizar la realidad de las desapariciones sin causa aparente y mostrar su apoyo a las familias que siguen esperando respuestas. Con motivo del Día Mundial de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se conmemora cada 9 de marzo, el consistorio quiere sumarse a esta jornada de sensibilización y recuerdo, trasladando un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las familias que viven la incertidumbre de no saber qué ha ocurrido con sus seres queridos. En Sollana, esta realidad tiene un nombre propio: Paquita Estarelles Tronchoni, vecina del municipio desaparecida el 30 de mayo de 2024 en el paraje natural de La Ceja, en el término municipal de Alborache.

Paquita Estarelles, de 79 años, se encontraba pasando el día con unos amigos en una caseta de la zona cuando, en un momento dado, salió a dar un paseo por los alrededores para recoger fruta en un campo cercano. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticia de su paradero. Tras denunciarse la desaparición, se activó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de Guardia Civil, bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, unidades caninas y voluntarios, además de medios aéreos como helicópteros y drones. Las labores se centraron principalmente en el entorno natural entre Alborache y Turís, una zona de barrancos y vegetación densa que dificultó las tareas de rastreo.

La desaparición de Paquita generó una profunda conmoción en Sollana y en la comarca de la Ribera Baixa, donde vecinos, familiares y colectivos locales se movilizaron desde el primer momento para colaborar en la búsqueda y difundir su imagen con la esperanza de obtener alguna pista que permitiera localizarla.

Con motivo de esta jornada, el Ayuntamiento de Sollana quiere mantener vivo el recuerdo de Paquita Estarelles y trasladar su cercanía y apoyo a su familia, así como a todas las personas que, en cualquier lugar, conviven con la incertidumbre que supone la desaparición de un ser querido. Asimismo, desde el consistorio se destaca la importancia de la concienciación social y la colaboración ciudadana en este tipo de casos, así como el trabajo que desarrollan las fuerzas de seguridad, los equipos de rescate y las organizaciones que ayudan a las familias de personas desaparecidas. En este Día Mundial de los Desaparecidos, la figura de Paquita Estarelles continúa muy presente en el recuerdo del municipio, que mantiene viva la esperanza de que algún día pueda esclarecerse su desaparición.