La UD Alzira visita el difícil campo del Atzeneta con la necesidad de sumar

La UD Alzira va a vivir este sábado, a partir de las 17 h., una “guerra futbolística” en el campo del Regit d’Atzeneta d’Albaida con la necesidad de sumar para aliviar su complicada situación en la tabla. Lo tiene claro el técnico alzirista, Carlos Sapiña, porque es un campo muy complicado –la UD no ha ganado en las dos visitas realizadas-, por sus reducidas dimensiones. El equipo ha variado sus entrenamientos esta semana y presentará una alineación a la que volverá Gomis. El de la Pobla retorna tras su partido de sanción al que fue su estadio hace dos y seis temporadas respectivamente. Sapiña tiene claro que que jugará de centrocampista y mantendrá la defensa que no dio opciones al Hércules B, con Boronat y Jefrie en el centro y Sento y Jorge Ruiz por bandas, delante de Vicent Dolz. Junto a Gomis debería estar Rigo, ya recuperado y el indispensable Cristian, con Richard Franco y Bryan abiertos a banda. En la punta podría optar por otro ex del Atzeneta, Tanque. En el equipo de la Vall d’Albaida, el navarresino se consolidó con cinco goles en Tercera que le valieron para fichar por el Yeclano en Segunda RFEF.

Los atzenetinos han superado una crisis que en la jornada 17 les sumió en la antepenúltima posición. Ocho partidos después, solo ha perdido un partido, ganado tres y empatado cuatro. El equipo es “made in” Luis Navarro, “sólido y consistente”, que tantos problemas causó en el pasado al Alzira cuando era entrenador del Paterna. Tiene sus goleadores repartidos, con el exblaugrana Brian y Mohan con cuatro goles. “También destaco al ex del Yeclano Luispa, Bilal o el refuerzo llegado del Torrent, el central Diego”, añadió Sapiña.

El cullerense seguirá teniendo las bajas de Manu Castillo y Pau García, recupera además de a Gomis a Abraham y tiene la duda de Traver.

En el Atzeneta juegan hasta seis jugadores con pasado alzirista en el primer equipo: Ferri, Marcos Blasco, Víctor Revert, Brian y los que vistieron la blaugrana esta temporada, Leo Ramírez y Nacho además de dos excanteranos, Toni Fenollar i Savall. Luis Navarro seguirá teniendo las bajas de larga duración de tomé y Sergi Miñana.

Se da la circunstancia de que sobre el terreno de juego, en la misma zona, el centro del campo, se enfrentarán Cristian y Nacho Castañeda, los cuales comparten la condición de entrenadores del Benjamín A de la UD Alzira. Los pequeños alziristas no podrán contar con sus entrenadores ya que una hora antes jugarán en Torrent contra el Monte Sión, jugándose asegurar el segundo puesto.