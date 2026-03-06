La UD Alzira visita el difícil campo del Atzeneta con la necesidad de sumar
Sapiña recupera a Gomis y Abraham y tiene la duda de Traver
David Chordà
La UD Alzira va a vivir este sábado, a partir de las 17 h., una “guerra futbolística” en el campo del Regit d’Atzeneta d’Albaida con la necesidad de sumar para aliviar su complicada situación en la tabla. Lo tiene claro el técnico alzirista, Carlos Sapiña, porque es un campo muy complicado –la UD no ha ganado en las dos visitas realizadas-, por sus reducidas dimensiones. El equipo ha variado sus entrenamientos esta semana y presentará una alineación a la que volverá Gomis. El de la Pobla retorna tras su partido de sanción al que fue su estadio hace dos y seis temporadas respectivamente. Sapiña tiene claro que que jugará de centrocampista y mantendrá la defensa que no dio opciones al Hércules B, con Boronat y Jefrie en el centro y Sento y Jorge Ruiz por bandas, delante de Vicent Dolz. Junto a Gomis debería estar Rigo, ya recuperado y el indispensable Cristian, con Richard Franco y Bryan abiertos a banda. En la punta podría optar por otro ex del Atzeneta, Tanque. En el equipo de la Vall d’Albaida, el navarresino se consolidó con cinco goles en Tercera que le valieron para fichar por el Yeclano en Segunda RFEF.
Los atzenetinos han superado una crisis que en la jornada 17 les sumió en la antepenúltima posición. Ocho partidos después, solo ha perdido un partido, ganado tres y empatado cuatro. El equipo es “made in” Luis Navarro, “sólido y consistente”, que tantos problemas causó en el pasado al Alzira cuando era entrenador del Paterna. Tiene sus goleadores repartidos, con el exblaugrana Brian y Mohan con cuatro goles. “También destaco al ex del Yeclano Luispa, Bilal o el refuerzo llegado del Torrent, el central Diego”, añadió Sapiña.
El cullerense seguirá teniendo las bajas de Manu Castillo y Pau García, recupera además de a Gomis a Abraham y tiene la duda de Traver.
En el Atzeneta juegan hasta seis jugadores con pasado alzirista en el primer equipo: Ferri, Marcos Blasco, Víctor Revert, Brian y los que vistieron la blaugrana esta temporada, Leo Ramírez y Nacho además de dos excanteranos, Toni Fenollar i Savall. Luis Navarro seguirá teniendo las bajas de larga duración de tomé y Sergi Miñana.
Se da la circunstancia de que sobre el terreno de juego, en la misma zona, el centro del campo, se enfrentarán Cristian y Nacho Castañeda, los cuales comparten la condición de entrenadores del Benjamín A de la UD Alzira. Los pequeños alziristas no podrán contar con sus entrenadores ya que una hora antes jugarán en Torrent contra el Monte Sión, jugándose asegurar el segundo puesto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- El montaje de 26 carpas falleras autorizadas en Alzira comienza hoy a constreñir el tráfico en las calles
- Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat
- Los reparos de Cultura a la apertura de nuevos accesos paralizan otra vez las obras de consolidación del castillo de Corbera
- Diez empresas optan a construir el cauce de alivio que conectará el Barxeta con el Xúquer en Carcaixent