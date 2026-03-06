El Valencia CF incluye en su 'ADN solidario' a la fundación de Cullera 'Creciendo con Jimena'

La solidaridad nacida en Cullera volvió a encontrar altavoz en el campo de Mestalla. La asociación “Creciendo con Jimena”, impulsada por una familia de esta localidad de la Ribera Baixa, fue protagonista de la última acción del programa solidario del Valencia CF, que a través de la Fundació VCF continúa dando visibilidad a entidades sociales.

La asociación fue invitada al palco VIP de Mestalla para presenciar el encuentro de LaLiga entre el Valencia CF y el CA Osasuna dentro del programa ‘ADN Mestalla Solidari’, una iniciativa que desde la temporada 2021-2022 ha apoyado ya a 86 organizaciones sociales.

Antes del partido, Núria Sapiña y Óscar Iznardo, padres de la pequeña Jimena y responsables de la asociación, fueron recibidos en la Sala Juan Cruz Sol por la directora de la fundación, Inma Ibáñez, y por el embajador del club, el exjugador Miguel Tendillo. El encuentro sirvió para reconocer el trabajo de la entidad y dar visibilidad a su causa.

La protagonista de la jornada fue también Jimena, una niña de Cullera de cuatro años que padece síndrome de Noonan, una enfermedad rara que afecta a distintos aspectos de su desarrollo. La menor sufre problemas cardíacos, alteraciones en la coagulación y talasemia. Además, presenta disfagia, lo que dificulta la deglución de alimentos y obliga a alimentarla mediante un botón gástrico PEG que permite administrar la comida directamente al estómago.

La enfermedad también condiciona su movilidad y desarrollo. Jimena presenta atrofia muscular, retroversión pélvica y deformidades en los pies, por lo que no puede caminar de forma autónoma. Para desplazarse utiliza un andador y un bipedestador, además de prótesis específicas en los pies.

A sus cuatro años tampoco ha desarrollado el habla y presenta dificultades visuales y auditivas. Para mejorar su evolución necesita numerosas terapias semanales, entre ellas logopedia, fisioterapia, terapia conductual, terapia ocupacional y terapia acuática. Los especialistas también recomiendan iniciar sesiones de equinoterapia.

Con el objetivo de hacer frente a estos tratamientos y mejorar su calidad de vida, la familia creó en julio de 2025 la asociación “Creciendo con Jimena”, que busca recaudar recursos y sensibilizar sobre el síndrome de Noonan.

El objetivo final es que la pequeña pueda alcanzar el mayor grado posible de autonomía en aspectos básicos como caminar, alimentarse o comunicarse. Mientras tanto, desde Cullera, la iniciativa sigue sumando apoyos y demostrando que la solidaridad también crece paso a paso.

La asociación mantiene abierta una vía de colaboración para quienes deseen contribuir a esta causa solidaria a través del BIZUM 11892.