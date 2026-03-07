El Castellonense recibe "sin confianzas" al Utiel pese a la diferencia en la clasificación

La UD Castellonense debe aprovechar el momento crítico que está pasando el Utiel y mantener en l’Almenà la imbatibilidad, a ser posible con los tres puntos que le consoliden en el liderato del grupo 6 de Tercera RFEF. A las 11’30 del domingo recibirá al equipo vinícola. Los rojinegros no ganan desde hace seis jornadas en las que solo han cosechado un empate y han pasado de la posición 11 a la 15 a un punto del descenso.

Los blanquinegros siguen de dulce con cinco y ocho puntos de ventaja sobre el At. Levante y el At. Saguntino. Pese a ello “no debemos confiarnos en absoluto. Son un equipo rocoso que nos lo pondrá muy complicado, en un campo similar a la Celadilla”, comenta el técnico ribereño, Iñaki Rodríguez. Javi García recupera tras la sanción al delantero Santi.

"Es una liga muy competitiva donde cualquiera puede ganar a cualquiera y más en estas últimas diez jornadas en las que todos se juegan algo", indica el alzireño. "Utiel tiene mucho oficio. Viene de hacer dos grandes temporadas -dos quintos puestos- que este año no le están saliendo las cosas tan bien. Tendremos que mostrar nuestra personalidad para imponernos", concluyó.