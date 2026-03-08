El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados

Las inversiones que el Grupo Ferrero ha proyectado para la reconversión tecnológica de la planta de helados de Alzira contemplan también la construcción de una fábrica de chocolate para producir este ingrediente muy utilizado en la gama de productos del grupo con la receta propia de Ferrero y los estándares de calidad que exige la marca y, a la vez, con el valor añadido del factor de proximidad, según ha confirmado Franco Martino, director de Comunicación Corporativa y de Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica y de Ice Cream Factory Comaker (ICFC), heredera de la antigua Avidesa.

Una perspectiva aérea de la planta de helados de Alzira. / Grupo Ferrero

La presencia de una fábrica de chocolate como complemento de una de helados no es habitual en el sector, ya que normalmente las empresas heladeras lo importan de fábricas externas como un producto semielaborado antes de su utilización.

El Grupo Ferrero ha realizado una seria apuesta por la modernización de la empresa de Alzira, que actualmente da empleo a 800 personas y tiene una capacidad de producción de cerca de 46.000 toneladas al año a través de más de 500 referencias diferentes que salen de sus dieciséis líneas de producción, con un volumen de negocio que actualmente ronda los 250 millones de euros anuales.

Ferrero ha situado la planta de Ice Cream Factory Comaker como eje del desarrollo y expansión de la cartera de helados en Europa ya que se trata del único centro de producción para el continente europeo. Como ayer adelantó Levante-EMV, la multinacional ha diseñado un plan de inversiones que ampliará los 140 millones de euros anunciados este año para la creación en Alzira del hub tecnológico del helado del grupo, de forma que en el acumulado de una década, desde que completó la adquisición de Ice Cream Factory y hasta el año 2030, superará los 400 millones de euros. Esta cifra facilitada por el propio Franco Martino incluye los cien millones aproximadamente ya inyectados en la planta tras la compra de la empresa y los 140 anunciados en noviembre para la reconversión tecnológica.

Otra perspectiva de la planta de ICFC en Alzira. / Grupo Ferrero

Las obras de mejora enn esta factoría han sido constantes desde la llegada de Ferrero Alzira y se han incrementado si cabe en las últimas semanas, con el derribo de instalaciones que seguían en pie de la antigua Avidesa antes de convertirse en una empresa heladera para generar espacio para la construcción de la fábrica de chocolate y un almacén de materias primas.

La estrategia diseñada para la planta de Alzira también contempla que a finales de este año se dejen de fabricar definitivamente marcas del distribuidor o blancas, un modelo de negocio que permitió el rápido crecimiento de Ice Cream Factory tras comprar la planta de helados a Nestlé, si bien la nueva propiedad se dispone a apostar por las marcas propias del grupo que tienen una gran aceptación en el mercado. “La planta de producción de Alzira es nuestro centro de producción único para el continente europeo y donde vamos a desarrollar todas nuestra novedades en cuanto a helados Ferrero”, manifestaba Martino en declaraciones a Levante-EMV, en las que destacaba que la decidida apuesta del grupo por el sector de los helados “es parte de nuestro plan estratégico”. Si la planta de Alzira es la única del grupo especializada en helados en Europa, Ferrero adquirió en 2023 en Estados Unidos la empresa Wells Enterprises, que cuenta con cuatro plantas de producción, en lo que representa su segundo polo industrial en este sector.

El directivo del grupo empresarial de origen italiano reiteraba en la entrevista publicada ayer por este periódico el compromiso de garantizar el empleo en Alzira a pesar de que, durante el proceso de reconversión industrial, en el que se prevé la actualización de algunas líneas de producción y la construcción de otras nuevas, así como la realización de importantes obras, se produzca de forma temporal del volumen de producción.