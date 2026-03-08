Un niño de dos años, hospitalizado en La Fe después de sufrir la mordedura de un perro en la boca
El aviso se ha recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas
Un menor de edad ha sido hospitalizado este domingo por la tarde en La Fe al sufrir la mordedura de un perro en la boca.
Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por mordedura de perro en la boca a un niño de dos años.
El menor afectado ha sido trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de València, detallan las mismas fuentes.
