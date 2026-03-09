El alcalde de Sueca pone el foco en la líder local del PSOE que expresó su apoyo a Toni González y pide al partido que la aparte

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, y su grupo independiente Sueca per Davant (SxD), han aplicado el dicho futbolístico que describe que la mejor defensa es un buen ataque para, en una semana delicada para el gobierno municipal tras conocerse la sentencia que anula la subida del IBI del 35 % aplicada por el gobierno municipal en 2025 y con el 8 de marzo como marco de fondo, salir a la carga contra la portavoz municipal del PSOE local y, a su vez, secretaria comarcal del partido, Manoli Egea, por las declaraciones que realizó en diciembre de apoyo al alcalde de Almussafes, Toni González, tras conocerse la primera denuncia por acoso laboral y sexual a través del canal interno del partido de una trabajadora de una empresa municipal que, a la postre, costaron a Egea el puesto en la gestora creada por el partido en Almussafes. Egea reivindicó la presunción de inocencia de Toni González.

Sueca per Davant no sólo ha anunciado que no participará en ninguna Comisión de Igualdad municipal en la que esté presente Egea o cualquier concejal del PSOE mientras no condenen “las graves afirmaciones de su portavoz”, sino que incluso ha señalado que no considera suficiente que Egea fuera relevada de la gestora de Almussafes y ha emplazado al PSOE a forzar su salida como concejal: “El PSPV no deberá permitir que la señora Egea continuara manteniendo su acta como concejal socialista en el Ayuntamiento de Sueca y mucho menos que ejerza como portavoz municipal”.

La formación que lidera Julián Sáez, vinculada a la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix, reprocha a la dirigente socialista haberse pronunciado públicamente sobre el caso antes incluso de que se iniciara un procedimiento para esclarecer los hechos. Según la formación, las palabras de Egea suponen “un ataque directo a los principios básicos de la lucha feminista” y, además, consideran que el silencio o la falta de condena por parte del PSPV-PSOE de Sueca “convierte al partido y a su grupo municipal en cómplice político de un relato que banaliza el acoso y desprotege a las víctimas”.

“No es admisible hablar de igualdad y posicionarse como se ha posicionado la señora Egea en un caso abierto por presunto acoso antes de haberse iniciado el procedimiento para aclarar los hechos. Las Comisiones de Igualdad municipales no pueden ser espacios de postureo, sino herramientas reales para combatir las violencias machistas. Quien no es capaz de condenar con firmeza estas actitudes no puede formar parte de estos espacios”, incide Sueca per Davant, que señala que “por coherencia, dignidad y respeto a todas las mujeres que sufren acoso”, no participará en ninguna Comisión de Igualdad compartida con concejales que mantienen esa posición “indigna e incompatible con los valores feministas”.

El grupo independiente reclama al PSOE de Sueca y al grupo municipal socialista “una condena pública, clara e inmediata” de las afirmaciones de Manoli Egea “y la asunción de responsabilidades políticas”.

Ante estas manifestaciones, el grupo municipal socialista ha respondido con otro comunicado en el que rechaza lo que considera un intento de apartarlo de los espacios institucionales. “En democracia, los representantes públicos los elige la ciudadanía en las urnas”, señala el PSPV de Sueca, que defiende que ningún partido puede decidir “quién sobra y quién no” en los órganos municipales.

Los socialistas critican que el equipo de gobierno actúe “como si fuera un tribunal”, atribuyendo responsabilidades y señalando a personas sin que exista una resolución o un procedimiento abierto. Asimismo, consideran preocupante que se pretenda cuestionar el compromiso histórico del PSPV con la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

El comunicado socialista también recuerda que el actual gobierno local —formado por Compromís y Sueca per Davant— llegó a la alcaldía tras una moción de censura y gobierna con el apoyo del Partido Popular. En este sentido, el PSPV acusa al ejecutivo municipal de aplicar una “doble vara de medir”, ya que, según afirma, pacta y trabaja con el PP mientras cuestiona el compromiso feminista de los socialistas.

Por último, el grupo municipal del PSPV, por boca de la pròpia Egea, asegura que no aceptará quedar fuera de comisiones, mociones u otros espacios institucionales relacionados con la igualdad. “No consentiremos que se nos deje fuera de ningún órgano de trabajo municipal”, concluye el comunicado, en el que el partido reafirma su voluntad de seguir participando en todos los ámbitos institucionales en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.