Alzira apuesta por su oferta cultural, natural y gastronómica para volver a ser municipio turístico

Reivindicar el patrimonio histórico de Alzira y, especialmente, el conjunto de la Vila y los espacios vinculados a la figura de Jaume I, reforzando una oferta de turismo cultural; impulsar el turismo de naturaleza aprovechando los parajes de la Murta y la Casella, con una mejora de los accesos y la información, pero también el turismo activo y cicloturista aprovechando una red de más de 130 kms de sendas e itinerarios son algunos de las principales acciones que contempla el Plan Estratégio de Turismo Sostenible de Alzira, que este lunes han presentado el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, junto al concejal del área, Xavier Pérez, y la técnica del departamento, Mayka Rubio, que representa la base para volver a optar a la declaración de Alzira como municipio turístico y para avanzar en la incorporación de la ciudad a la red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

El plan establece la hoja de ruta para el desarrollo y planificación turística de la ciudad en los próximos años y, según ha destacado Xavier Pérez, “se trata de una herramienta de planificación que nos permite analizar la situación actual, identificar nuestras fortalezas y retos, y definir las líneas estratégicas que guiarán las políticas turísticas municipales. El concejal ha destacado que Alzira “tiene recursos con un gran potencial turístico”, entre los que ha señalado un patrimonio histórico y cultural “muy relevante”, un entorno natural privilegiado “con la Murta y la Casella o el propio río Xúquer”, además de una rica tradición gastronómica y un calendario festivo y cultural de gran importancia. “Con este plan queremos impulsar un turismo sostenible, ordenado e integrado en la ciudad, para que el turismo sea una oportunidad de desarrollo económico y social”, ha incidido Xavier Pérez.

Por su parte, Mayka Rubio ha señalado que el plan permite disponer “por primera vez” de una planificación clara y estructurada del desarrollo turístico. El documento establece 28 acciones que se pretenden ejecutar progresivamente hasta el año 2028 para consolidar este modelo turístico por el que se apuesta. El consistorio pretende optar a la declaración de Municipio Turístico y a la adhesión a la red de Destinos Turísticos Inteligentes al considerar que permitirá acceder a nuevas oportunidades de financiación y a otros programas de apoyo.

Alfons Domínguez , por su parte, ha señalado que el plan representa una herramienta “muy necesaria”. “Tenemos un potencial enorme como municipio, una localización privilegiada, estamos bien comunicados y disfrutamos de un entorno natural extraordinario, a pocos minutos de la playa y con unas montañas mágicas para muchos de nosotros”, ha subrayado el alcalde.

El plan también plantea como acciones que se deberían desarrollar la creación de rutas y productos turísticos estructurados, vinculados al patrimonio, la historia, la naturaleza y el cicloturismo; mejorar la señalización turística y la promoción de la ciudad; reivindicar la gastronomía y los productos locales o mejorar la experiencia que se ofrece la visitante con materiales interpretativos y recursos digitales.