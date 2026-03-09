El Alzira gana dos meses después pero no sale de los puestos de descenso

Lo que es el fútbol. Si ante el Hércules B la UD Alzira mereció ganar y perdió, el sábado, sin hacer tantos méritos de largo, acabó llevándose los tres puntos de un campo donde no había ganado en sus dos anteriores visitas.

Sin embargo, el triunfo por 1-2 sobre el Atzeneta ha tenido un sabor agridulce una vez ha finalizado la jornada. El triunfo del Castellonense sobre el Utiel ha permitido a los azulgranas mejorar un puesto en la tabla pero no sale del descenso porque el Jove Español y el Roda ganaron 0-2 al At. Levante -próximo rival de los alziristas- y Torrellano. Carlos Sapiña apostó por la misma defensa -Sento, Boronat, Jefrie y Jorge Ruiz- junto a Dolz. Ya disponible Gomis tras cumplir sanción jugó en el centro del campo junto a Chust y Cristian, con Traver y Richard Franco en bandas y Tanque en ataque.

Con un fallo en el despeje de Borja, los locales pusieron un balón a la espalda de Jefrie y Moha forzó la primera parada de mérito de Vicent Dolz. Mascarell también remató por encima del larguero como también hizo Traver para el Alzira. Con una chilena que salió por arriba de Cristian se seguía confirmando que los ribereños seguían ganando terreno.

No obstante, en un mal arranque, Luispa provocó otro paradón de Dolz y en el minuto 56 con una falta de tensión defensiva, penetraron por la izquierda, permitieron un primer disparo que repelió Dolz y Moha remachó. Después de otro disparo de Traver por encima del larguero, Sapiña hizo el cambio de Chust por Carles Marco y pasó a Richard Franco a la delantera. Minutos después serían Rigo y Bryan los que saldrían por Gomis y Richard. Tanque, que hizo muy buen partido de trabajo fue objeto de penalti que transformó Cristian en su octavo gol. Con tiros desde fuera del área y acciones a balón parado siguieron los de Sapiña buscando la remontada.

Quilis Quesada pudo señalar un segundo penalti sobre Cristian. Con el tiempo reglamentario ya superado, Traver tuvo una falta perfecta que no desaprovechó. El disparo en rosca fue sacado con una estirada por el portero alberiquense Ferri, pero el asistente consideró que había superado la línea de gol, sin que los locales protestasen a penas.

Noticias relacionadas

Con los ánimos renovados después de ganar siete jornadas y dos meses después, el Alzira recibirá el domingo a las 17’30 h. al At. Levante.