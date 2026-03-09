Secciones

Alzira presenta su plan estratégico de turismo sostenible

C. Llorca Ibáñez

El Ayuntamiento de Alzira ha presentado esta mañana el Pla Estratègic de Turisme Sostenible de la ciudad, que marca la hoja de ruta de la planificación turística y sienta las bases para volver a optar a la declación de Municipio Turístico y avanzar en la incorporación de Alzira a la red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, junto al concejal de Turismo, Xavier Pérez, y la técnica del departamento, Mayka Rubio, han presentado el documento. Más información

